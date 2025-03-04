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Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы - РИА Новости, 04.03.2025
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21:07 04.03.2025 (обновлено: 21:08 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/razvitie-2003070957.html
Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы
Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы
Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:07:00+03:00
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мьянма
россия
владимир путин
мин аун хлайн
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованном на сайте Кремля. "Россия и Мьянма выражают твердую приверженность развитию справедливой, недискриминационной и неполитизированной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации", - следует из документа. Также стороны осуждают принимаемые под предлогом охраны экологии "односторонние дискриминационные протекционистские меры", в результате которых подрывается конкуренция и "намеренно разрушаются глобальные производственные цепочки и цепочки поставок".
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мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, всемирная торговая организация (вто), в мире
Мьянма, Россия, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы

Россия и Мьянма привержены развитию торговой системы, основанной на правилах ВТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованном на сайте Кремля.
"Россия и Мьянма выражают твердую приверженность развитию справедливой, недискриминационной и неполитизированной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации", - следует из документа.
Также стороны осуждают принимаемые под предлогом охраны экологии "односторонние дискриминационные протекционистские меры", в результате которых подрывается конкуренция и "намеренно разрушаются глобальные производственные цепочки и цепочки поставок".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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МьянмаРоссияВладимир ПутинМин Аун ХлайнВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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