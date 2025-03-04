Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы
Россия и Мьянма привержены развитию торговой системы, основанной на правилах ВТО
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованном на сайте Кремля.
"Россия и Мьянма выражают твердую приверженность развитию справедливой, недискриминационной и неполитизированной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации", - следует из документа.
Также стороны осуждают принимаемые под предлогом охраны экологии "односторонние дискриминационные протекционистские меры", в результате которых подрывается конкуренция и "намеренно разрушаются глобальные производственные цепочки и цепочки поставок".