https://ria.ru/20250304/razvitie-2003070957.html

Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы

Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма привержены развитию справедливой торговой системы

Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:07:00+03:00

2025-03-04T21:07:00+03:00

2025-03-04T21:08:00+03:00

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россия

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мин аун хлайн

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованном на сайте Кремля. "Россия и Мьянма выражают твердую приверженность развитию справедливой, недискриминационной и неполитизированной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации", - следует из документа. Также стороны осуждают принимаемые под предлогом охраны экологии "односторонние дискриминационные протекционистские меры", в результате которых подрывается конкуренция и "намеренно разрушаются глобальные производственные цепочки и цепочки поставок".

https://ria.ru/20250304/rossiya-2003070575.html

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мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, всемирная торговая организация (вто), в мире