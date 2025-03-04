https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html

Путин рассказал об отношении к буддизму в России

Путин рассказал об отношении к буддизму в России - РИА Новости, 04.03.2025

Путин рассказал об отношении к буддизму в России

Буддизм является одной из четырех традиционных религий России, к нему относятся с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:26:00+03:00

2025-03-04T17:26:00+03:00

2025-03-04T17:33:00+03:00

религия

россия

мьянма

владимир путин

мин аун хлайн

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Буддизм является одной из четырех традиционных религий России, к нему относятся с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер Мьянмы на встрече в Кремле подарил Путину буддийские книги, где, как он отметил, была, в частности, предсказана будущая дружба между странами. "Буддизм относится к одной из четырех традиционных наших религий, поэтому мы, конечно, относимся к этому с уважением", - сказал Путин, поблагодарив за необычный подарок.Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.

https://ria.ru/20240907/putin-1971271964.html

https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html

россия

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн