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Путин рассказал об отношении к буддизму в России - РИА Новости, 04.03.2025
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Религия
 
17:26 04.03.2025 (обновлено: 17:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html
Путин рассказал об отношении к буддизму в России
Путин рассказал об отношении к буддизму в России - РИА Новости, 04.03.2025
Путин рассказал об отношении к буддизму в России
Буддизм является одной из четырех традиционных религий России, к нему относятся с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:26:00+03:00
2025-03-04T17:33:00+03:00
религия
россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Буддизм является одной из четырех традиционных религий России, к нему относятся с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер Мьянмы на встрече в Кремле подарил Путину буддийские книги, где, как он отметил, была, в частности, предсказана будущая дружба между странами. "Буддизм относится к одной из четырех традиционных наших религий, поэтому мы, конечно, относимся к этому с уважением", - сказал Путин, поблагодарив за необычный подарок.Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.
https://ria.ru/20240907/putin-1971271964.html
https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн
Религия, Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
Путин рассказал об отношении к буддизму в России

Путин назвал буддизм одной из четырех традиционных религий России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБуддисты
Буддисты - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Буддизм является одной из четырех традиционных религий России, к нему относятся с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Премьер Мьянмы на встрече в Кремле подарил Путину буддийские книги, где, как он отметил, была, в частности, предсказана будущая дружба между странами.
"Буддизм относится к одной из четырех традиционных наших религий, поэтому мы, конечно, относимся к этому с уважением", - сказал Путин, поблагодарив за необычный подарок.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов
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Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.
Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом.
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РелигияРоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун Хлайн
 
 
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