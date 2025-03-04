https://ria.ru/20250304/putin-2002874726.html

Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане

Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане - РИА Новости, 04.03.2025

Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане

Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За спасение погибавших" составителя поездов из Биробиджана Геннадия Аленина, который в июле 2018... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:56:00+03:00

2025-03-04T02:56:00+03:00

2025-03-04T06:10:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За спасение погибавших" составителя поездов из Биробиджана Геннадия Аленина, который в июле 2018 года вместе с коллегами-железнодорожниками спас пенсионерку, увязшую в битумном болоте.По информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, случай, который привел Аленина к награде, произошел в Биробиджане 23 июля 2018 года. Возвращавшаяся с кладбища пенсионерка не заметила опасности и провалилась в битумное болото неподалеку от железной дороги. Сначала пострадавшая пыталась выбраться сама, а потом начала звать на помощь. Ее крики услышали машинист тепловоза Юрий Шешеня, машинист электровоза Антон Колышницын и составитель поездов Геннадий Аленин, которые проезжали мимо на маневровом составе. Они вызвали спасателей и самостоятельно помогли женщине выбраться из ловушки. Прибывшие сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую из леса и передали медикам. Сообщалось, что все железнодорожники будут представлены к госнаградам. "Медалью за спасение погибавших… Аленина Геннадия Валентиновича – составителя поездов железнодорожной станции Биробиджан 1 Хабаровского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации. В январе 2022 года Путин наградил медалями "За спасение погибавших" машинистов Юрия Шешеня и Антона Колышницына.

https://ria.ru/20250303/nagrada-2002789867.html

https://ria.ru/20241208/mi-2-1987976664.html

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общество, россия, биробиджан, еврейская автономная область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)