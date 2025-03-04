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Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане - РИА Новости, 04.03.2025
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02:56 04.03.2025 (обновлено: 06:10 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2002874726.html
Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане
Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане - РИА Новости, 04.03.2025
Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане
Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За спасение погибавших" составителя поездов из Биробиджана Геннадия Аленина, который в июле 2018... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:56:00+03:00
2025-03-04T06:10:00+03:00
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еврейская автономная область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За спасение погибавших" составителя поездов из Биробиджана Геннадия Аленина, который в июле 2018 года вместе с коллегами-железнодорожниками спас пенсионерку, увязшую в битумном болоте.По информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, случай, который привел Аленина к награде, произошел в Биробиджане 23 июля 2018 года. Возвращавшаяся с кладбища пенсионерка не заметила опасности и провалилась в битумное болото неподалеку от железной дороги. Сначала пострадавшая пыталась выбраться сама, а потом начала звать на помощь. Ее крики услышали машинист тепловоза Юрий Шешеня, машинист электровоза Антон Колышницын и составитель поездов Геннадий Аленин, которые проезжали мимо на маневровом составе. Они вызвали спасателей и самостоятельно помогли женщине выбраться из ловушки. Прибывшие сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую из леса и передали медикам. Сообщалось, что все железнодорожники будут представлены к госнаградам. "Медалью за спасение погибавших… Аленина Геннадия Валентиновича – составителя поездов железнодорожной станции Биробиджан 1 Хабаровского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации. В январе 2022 года Путин наградил медалями "За спасение погибавших" машинистов Юрия Шешеня и Антона Колышницына.
https://ria.ru/20250303/nagrada-2002789867.html
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общество, россия, биробиджан, еврейская автономная область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, Россия, Биробиджан, Еврейская автономная область, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане

Путин наградил железнодорожника Аленина медалью "За спасение погибавших"

© РИА Новости / Михаил МетцельВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За спасение погибавших" составителя поездов из Биробиджана Геннадия Аленина, который в июле 2018 года вместе с коллегами-железнодорожниками спас пенсионерку, увязшую в битумном болоте.
По информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, случай, который привел Аленина к награде, произошел в Биробиджане 23 июля 2018 года. Возвращавшаяся с кладбища пенсионерка не заметила опасности и провалилась в битумное болото неподалеку от железной дороги. Сначала пострадавшая пыталась выбраться сама, а потом начала звать на помощь. Ее крики услышали машинист тепловоза Юрий Шешеня, машинист электровоза Антон Колышницын и составитель поездов Геннадий Аленин, которые проезжали мимо на маневровом составе. Они вызвали спасателей и самостоятельно помогли женщине выбраться из ловушки. Прибывшие сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую из леса и передали медикам. Сообщалось, что все железнодорожники будут представлены к госнаградам.
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Вчера, 16:12
"Медалью за спасение погибавших… Аленина Геннадия Валентиновича – составителя поездов железнодорожной станции Биробиджан 1 Хабаровского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В январе 2022 года Путин наградил медалями "За спасение погибавших" машинистов Юрия Шешеня и Антона Колышницына.
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