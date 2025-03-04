https://ria.ru/20250304/pusk-2003017962.html

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля - РИА Новости, 04.03.2025

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27", которым к МКС отправятся два россиянина и один американец, запланирован на 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:04:00+03:00

2025-03-04T17:04:00+03:00

2025-03-04T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27", которым к МКС отправятся два россиянина и один американец, запланирован на 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе". По данным госкорпорации, во вторник в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии с участием представителей Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Минздрава и Минобороны. "Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов "Роскосмоса", входящих в основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, за период предполётной подготовки и вынесла заключение о годности Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полёту… Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" — 8 апреля", - говорится в сообщении. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" состоится с космодрома Байконур. В основной экипаж 73-й длительной экспедиции входят Рыжиков, Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, наса, российская академия наук