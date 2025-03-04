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Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля - РИА Новости, 04.03.2025
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17:04 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pusk-2003017962.html
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля - РИА Новости, 04.03.2025
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27", которым к МКС отправятся два россиянина и один американец, запланирован на 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:04:00+03:00
2025-03-04T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27", которым к МКС отправятся два россиянина и один американец, запланирован на 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе". По данным госкорпорации, во вторник в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии с участием представителей Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Минздрава и Минобороны. "Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов "Роскосмоса", входящих в основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, за период предполётной подготовки и вынесла заключение о годности Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полёту… Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" — 8 апреля", - говорится в сообщении. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" состоится с космодрома Байконур. В основной экипаж 73-й длительной экспедиции входят Рыжиков, Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, наса, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, НАСА, Российская академия наук
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27" состоится на 8 апреля

Двое россиян и американец 8 апреля отправятся к МКС

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© NASA
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-27", которым к МКС отправятся два россиянина и один американец, запланирован на 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе".
По данным госкорпорации, во вторник в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии с участием представителей Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Минздрава и Минобороны.
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"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов "Роскосмоса", входящих в основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, за период предполётной подготовки и вынесла заключение о годности Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полёту… Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" — 8 апреля", - говорится в сообщении.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" состоится с космодрома Байконур.
В основной экипаж 73-й длительной экспедиции входят Рыжиков, Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий — Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
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