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В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pushilin-2003074363.html
В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 04.03.2025
В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мирный житель получил минно-взрывные травмы в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Николаевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:56:00+03:00
2025-03-04T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мирный житель получил минно-взрывные травмы в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Николаевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке повреждения получили два жилых домостроения, детский сад, газопровод, линия электропередачи и котельная, говорится в сообщении. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись высокоточное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отметил он. Пушилин также сообщал, что при ударе ВСУ по Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения пострадали два человека, включая ребенка. Таким образом, обще число пострадавших в результате украинской агрессии мирных жителей ДНР во вторник составляет три человека.
https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html
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горловка
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Пушилин: мирный житель Николаевки в ДНР пострадал при детонации ВОП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мирный житель получил минно-взрывные травмы в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Николаевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки в ДНР. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось
Вчера, 12:20
Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке повреждения получили два жилых домостроения, детский сад, газопровод, линия электропередачи и котельная, говорится в сообщении.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись высокоточное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отметил он.
Пушилин также сообщал, что при ударе ВСУ по Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения пострадали два человека, включая ребенка. Таким образом, обще число пострадавших в результате украинской агрессии мирных жителей ДНР во вторник составляет три человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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