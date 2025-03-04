https://ria.ru/20250304/pushilin-2003074363.html

В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 04.03.2025

В Николаевке в ДНР человек пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мирный житель получил минно-взрывные травмы в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Николаевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:56:00+03:00

2025-03-04T21:56:00+03:00

2025-03-04T21:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мирный житель получил минно-взрывные травмы в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Николаевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке повреждения получили два жилых домостроения, детский сад, газопровод, линия электропередачи и котельная, говорится в сообщении. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись высокоточное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - отметил он. Пушилин также сообщал, что при ударе ВСУ по Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения пострадали два человека, включая ребенка. Таким образом, обще число пострадавших в результате украинской агрессии мирных жителей ДНР во вторник составляет три человека.

https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия