https://ria.ru/20250304/privalov-2003055991.html

В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев"

В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев" - РИА Новости, 04.03.2025

В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев"

Почти 900 человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщил директор высшей школы государственного и муниципального... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:29:00+03:00

2025-03-04T19:29:00+03:00

2025-03-04T19:29:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

сво

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КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Почти 900 человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщил директор высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. "На сегодня подано уже 873 заявки. Образовательный проект ориентирован на ветеранов, а также на действующих участников СВО, заявки принимаются до 30 марта", - сказал Привалов журналистам. По его словам, для участников программы подготовлено более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, в числе наставников - первые лица Татарстана. Кандидаты на обучение пройдут тщательный отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование. "Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпоративной культурой и организацией производственного процесса", - рассказал Привалов. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Программа включает стажировки и работу с наставниками, которые помогут приобретать необходимые навыки для успешной профессиональной деятельности. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. Он призвал участников СВО активно участвовать в программе.

https://ria.ru/20250228/tatarstan-2002195502.html

https://ria.ru/20250227/tsentr-2002065561.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), сво