https://ria.ru/20250304/privalov-2003055991.html
В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев"
В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев" - РИА Новости, 04.03.2025
В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев"
Почти 900 человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщил директор высшей школы государственного и муниципального... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:29:00+03:00
2025-03-04T19:29:00+03:00
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республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Почти 900 человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщил директор высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. "На сегодня подано уже 873 заявки. Образовательный проект ориентирован на ветеранов, а также на действующих участников СВО, заявки принимаются до 30 марта", - сказал Привалов журналистам. По его словам, для участников программы подготовлено более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, в числе наставников - первые лица Татарстана. Кандидаты на обучение пройдут тщательный отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование. "Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпоративной культурой и организацией производственного процесса", - рассказал Привалов. Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Программа включает стажировки и работу с наставниками, которые помогут приобретать необходимые навыки для успешной профессиональной деятельности. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. Он призвал участников СВО активно участвовать в программе.
https://ria.ru/20250228/tatarstan-2002195502.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
В Татарстане почти 900 человек заявились в местный аналог "Времени героев"
Почти 900 человек подали заявки на участие в программе "Герои Татарстана"
КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Почти 900 человек подали заявки в региональную кадровую программу "Батырлар. Герои Татарстана", сообщил директор высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов.
Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала в Татарстане 18 февраля. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.
"На сегодня подано уже 873 заявки. Образовательный проект ориентирован на ветеранов, а также на действующих участников СВО, заявки принимаются до 30 марта", - сказал Привалов журналистам.
По его словам, для участников программы подготовлено более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, в числе наставников - первые лица Татарстана. Кандидаты на обучение пройдут тщательный отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование.
"Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпоративной культурой и организацией производственного процесса", - рассказал Привалов.
Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Программа включает стажировки и работу с наставниками, которые помогут приобретать необходимые навыки для успешной профессиональной деятельности.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что уникальный опыт, навыки и знания участников СВО, которые самоотверженно защищают безопасность Отечества, должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. Он призвал участников СВО активно участвовать в программе.