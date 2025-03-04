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В Приднестровье женщина угощала прохожих печеньем с крысиным ядом
В Приднестровье женщина угощала прохожих печеньем с крысиным ядом - РИА Новости, 04.03.2025
В Приднестровье женщина угощала прохожих печеньем с крысиным ядом
Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял решение отправить на принудительное лечение 35-летнюю жительницу Тирасполя,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:54:00+03:00
2025-03-04T14:54:00+03:00
2025-03-04T14:54:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял решение отправить на принудительное лечение 35-летнюю жительницу Тирасполя, которая угощала прохожих отравленным печеньем, сообщила во вторник пресс-служба прокуратура ПМР. "Рассмотрев материалы уголовного дела с учетом заключения экспертов и мнения прокурора, суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности по причине ее невменяемости и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в специализированном психиатрическом стационаре, в котором женщина будет находиться под постоянным наблюдением", - говорится в сообщении. Установлено, что в начале апреля 2024 года подсудимая приобрела на центральном рынке Тирасполя крысиный яд, начинила им печенье и булочки. Затем она направилась в Екатерининский парк, где раздавала указанные угощения гулявшим там людям. Трое потерпевших, 38-летняя женщина и малолетние дети, попробовав угощение, почувствовали себя плохо. В результате своевременно оказанной потерпевшим медицинской помощи жизнь пострадавших удалось спасти. Злоумышленницу задержали на территории парка родители одного из пострадавших, они же вызвали милицию. Уточняется, что судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимая страдает психическим расстройством и совершила преступление в состоянии невменяемости.
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в мире, тирасполь
В Приднестровье женщина угощала прохожих печеньем с крысиным ядом
Женщину, угощавшую прохожих отравленным печеньем в ПМР, отправили на лечение
ТИРАСПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял решение отправить на принудительное лечение 35-летнюю жительницу Тирасполя, которая угощала прохожих отравленным печеньем, сообщила во вторник пресс-служба прокуратура ПМР.
"Рассмотрев материалы уголовного дела с учетом заключения экспертов и мнения прокурора, суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности по причине ее невменяемости и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в специализированном психиатрическом стационаре, в котором женщина будет находиться под постоянным наблюдением", - говорится в сообщении.
Установлено, что в начале апреля 2024 года подсудимая приобрела на центральном рынке Тирасполя
крысиный яд, начинила им печенье и булочки. Затем она направилась в Екатерининский парк, где раздавала указанные угощения гулявшим там людям. Трое потерпевших, 38-летняя женщина и малолетние дети, попробовав угощение, почувствовали себя плохо. В результате своевременно оказанной потерпевшим медицинской помощи жизнь пострадавших удалось спасти. Злоумышленницу задержали на территории парка родители одного из пострадавших, они же вызвали милицию.
Уточняется, что судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимая страдает психическим расстройством и совершила преступление в состоянии невменяемости.