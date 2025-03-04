https://ria.ru/20250304/porty-2003074718.html

Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison

Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison - РИА Новости, 04.03.2025

Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison

Порты у Панамского канала переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock, после того как президент США Дональд Трамп угрожал вернуть РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T22:04:00+03:00

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2025-03-04T22:04:00+03:00

китай

панамский канал

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Порты у Панамского канала переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock, после того как президент США Дональд Трамп угрожал вернуть контроль США над каналом, заявил во вторник оператор портов из Гонконга. "Консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison рады сообщить, что они достигли принципиальных соглашений, согласно которым консорциум BlackRock-TiL приобретет: 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме", - говорится в заявлении гонконгского гиганта CK Hutchison Holdings. Данной сделке потребуется одобрение правительства Панамы, отмечается в заявлении. Ожидается, что окончательная документация по сделке будет подписана не позднее 2 апреля 2025 года. При этом инвестиционный консорциум из США также приобретет 43 других порта у компании, включающая 199 причалов в 23 странах. Стоимость приобретения данных активов, включая панамские порты, составит 22,8 миллиарда долларов, добавила компания. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".

https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html

https://ria.ru/20250302/panama-2002530446.html

https://ria.ru/20250227/panama-2001849256.html

китай

панамский канал

гонконг

сша

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китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, сша, в мире, панама