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Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison - РИА Новости, 04.03.2025
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22:04 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/porty-2003074718.html
Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison
Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison - РИА Новости, 04.03.2025
Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison
Порты у Панамского канала переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock, после того как президент США Дональд Трамп угрожал вернуть РИА Новости, 04.03.2025
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китай
панамский канал
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Порты у Панамского канала переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock, после того как президент США Дональд Трамп угрожал вернуть контроль США над каналом, заявил во вторник оператор портов из Гонконга. "Консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison рады сообщить, что они достигли принципиальных соглашений, согласно которым консорциум BlackRock-TiL приобретет: 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме", - говорится в заявлении гонконгского гиганта CK Hutchison Holdings. Данной сделке потребуется одобрение правительства Панамы, отмечается в заявлении. Ожидается, что окончательная документация по сделке будет подписана не позднее 2 апреля 2025 года. При этом инвестиционный консорциум из США также приобретет 43 других порта у компании, включающая 199 причалов в 23 странах. Стоимость приобретения данных активов, включая панамские порты, составит 22,8 миллиарда долларов, добавила компания. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html
https://ria.ru/20250302/panama-2002530446.html
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китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, сша, в мире, панама
Китай, Панамский канал, Гонконг, Дональд Трамп, США, В мире, Панама
Порты у Панамского канала переходят под контроль США, заявил CK Hutchison

CK Hutchison: порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов США

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Порты у Панамского канала переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock, после того как президент США Дональд Трамп угрожал вернуть контроль США над каналом, заявил во вторник оператор портов из Гонконга.
"Консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison рады сообщить, что они достигли принципиальных соглашений, согласно которым консорциум BlackRock-TiL приобретет: 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме", - говорится в заявлении гонконгского гиганта CK Hutchison Holdings.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио
2 февраля, 22:14
Данной сделке потребуется одобрение правительства Панамы, отмечается в заявлении. Ожидается, что окончательная документация по сделке будет подписана не позднее 2 апреля 2025 года.
При этом инвестиционный консорциум из США также приобретет 43 других порта у компании, включающая 199 причалов в 23 странах. Стоимость приобретения данных активов, включая панамские порты, составит 22,8 миллиарда долларов, добавила компания.
Столица Панамы - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Отношения Панамы и Китая охладеют из-за США, заявил панамский эксперт
2 марта, 06:17
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Эксперт оценил реальность притязаний Трампа на Панамский канал
27 февраля, 04:30
 
КитайПанамский каналГонконгДональд ТрампСШАВ миреПанама
 
 
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