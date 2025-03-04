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Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pomosch-2003076921.html
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине
Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, руководителям разведслужб и дипломатам обратиться к США за информацией о будущем военной помощи. Об этом он РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:28:00+03:00
2025-03-04T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, руководителям разведслужб и дипломатам обратиться к США за информацией о будущем военной помощи. Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале."Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Люди не должны гадать", — сказал глава киевского режима.Как утверждает Зеленский, Киеву важны нормальные партнерские отношения с Вашингтоном для окончания конфликта на Украине.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003072822.html
https://ria.ru/20250304/mask-2003062831.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине

Зеленский поручил уточнить у США будущее военной помощи Украине

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, руководителям разведслужб и дипломатам обратиться к США за информацией о будущем военной помощи. Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Люди не должны гадать", — сказал глава киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ раскрыли, как президент Аргентины унизил Зеленского
Вчера, 21:34
Как утверждает Зеленский, Киеву важны нормальные партнерские отношения с Вашингтоном для окончания конфликта на Украине.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме
Вчера, 20:12
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
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