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Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине
Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, руководителям разведслужб и дипломатам обратиться к США за информацией о будущем военной помощи. Об этом он РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:28:00+03:00
2025-03-04T22:28:00+03:00
2025-03-04T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, руководителям разведслужб и дипломатам обратиться к США за информацией о будущем военной помощи. Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале."Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Люди не должны гадать", — сказал глава киевского режима.Как утверждает Зеленский, Киеву важны нормальные партнерские отношения с Вашингтоном для окончания конфликта на Украине.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003072822.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский дал поручение после решения США по военной помощи Украине
Зеленский поручил уточнить у США будущее военной помощи Украине