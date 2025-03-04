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Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск - РИА Новости, 04.03.2025
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Надежные люди
 
13:51 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pomosch-2002963399.html
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск - РИА Новости, 04.03.2025
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск
Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:51:00+03:00
2025-03-04T13:51:00+03:00
надежные люди
московская область (подмосковье)
курск
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня отправили вторую фуру гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса — победителей номинации "Народный ВПК" премии "Мы рядом. Доброе дело". Они передали 370 единиц техники и обмундирования бойцам 30-го полка в Курске, произведенных на призовые деньги", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале. По словам губернатора, до конца марта аналогичные грузы получат и другие именные полки. В конце прошлого года в рамках ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело" были определены 10 победителей в специальной номинации "Народный ВПК". Все денежные средства, которые получили лауреаты, они направили на производство товаров для именных полков Московской области.
https://ria.ru/20250303/svo-2002703619.html
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московская область (подмосковье), курск, андрей воробьев
Надежные люди, Московская область (Подмосковье), Курск, Андрей Воробьев
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск

Воробьев: из Подмосковья в Курск отправлена фура гумпомощи "Доброе дело"

© Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня отправили вторую фуру гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса — победителей номинации "Народный ВПК" премии "Мы рядом. Доброе дело". Они передали 370 единиц техники и обмундирования бойцам 30-го полка в Курске, произведенных на призовые деньги", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, до конца марта аналогичные грузы получат и другие именные полки.
В конце прошлого года в рамках ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело" были определены 10 победителей в специальной номинации "Народный ВПК". Все денежные средства, которые получили лауреаты, они направили на производство товаров для именных полков Московской области.
Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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3 марта, 10:58
 
Надежные людиМосковская область (Подмосковье)КурскАндрей Воробьев
 
 
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