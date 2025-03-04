https://ria.ru/20250304/pomosch-2002963399.html
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск - РИА Новости, 04.03.2025
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск
Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:51:00+03:00
2025-03-04T13:51:00+03:00
2025-03-04T13:51:00+03:00
надежные люди
московская область (подмосковье)
курск
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169131_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_13f524b03686aae0b0288e308ddd2fdd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня отправили вторую фуру гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса — победителей номинации "Народный ВПК" премии "Мы рядом. Доброе дело". Они передали 370 единиц техники и обмундирования бойцам 30-го полка в Курске, произведенных на призовые деньги", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале. По словам губернатора, до конца марта аналогичные грузы получат и другие именные полки. В конце прошлого года в рамках ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело" были определены 10 победителей в специальной номинации "Народный ВПК". Все денежные средства, которые получили лауреаты, они направили на производство товаров для именных полков Московской области.
https://ria.ru/20250303/svo-2002703619.html
московская область (подмосковье)
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169131_164:0:1121:718_1920x0_80_0_0_89cb2465ef4efb579ab9431262b0b032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), курск, андрей воробьев
Надежные люди, Московская область (Подмосковье), Курск, Андрей Воробьев
Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск
Воробьев: из Подмосковья в Курск отправлена фура гумпомощи "Доброе дело"