https://ria.ru/20250304/pomosch-2002963399.html

Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск

Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск - РИА Новости, 04.03.2025

Фура гуманитарной помощи "Доброе дело" отправлена из Подмосковья в Курск

Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:51:00+03:00

2025-03-04T13:51:00+03:00

2025-03-04T13:51:00+03:00

надежные люди

московская область (подмосковье)

курск

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вторая фура гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса отправлена в Курск, 370 единиц техники и обмундирования доставят бойцам 30-го полка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня отправили вторую фуру гуманитарной помощи "Доброе дело" от подмосковного бизнеса — победителей номинации "Народный ВПК" премии "Мы рядом. Доброе дело". Они передали 370 единиц техники и обмундирования бойцам 30-го полка в Курске, произведенных на призовые деньги", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале. По словам губернатора, до конца марта аналогичные грузы получат и другие именные полки. В конце прошлого года в рамках ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело" были определены 10 победителей в специальной номинации "Народный ВПК". Все денежные средства, которые получили лауреаты, они направили на производство товаров для именных полков Московской области.

https://ria.ru/20250303/svo-2002703619.html

московская область (подмосковье)

курск

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московская область (подмосковье), курск, андрей воробьев