https://ria.ru/20250304/politik-2003001881.html
Британский политик поддержал приостановку военной помощи Украине от США
Британский политик поддержал приостановку военной помощи Украине от США - РИА Новости, 04.03.2025
Британский политик поддержал приостановку военной помощи Украине от США
Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен поприветствовал приостановку военной поддержки Украины со стороны США и назвал это "хорошей... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен поприветствовал приостановку военной поддержки Украины со стороны США и назвал это "хорошей новостью". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. "Хорошая новость: президент Трамп прекращает (поставки – ред.) летальной помощи Украине", - написал он на своей странице в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/vengriya-2002923354.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, великобритания
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Великобритания
Британский политик поддержал приостановку военной помощи Украине от США
Политик Кёртен назвал приостановку помощи Украине от США хорошей новостью
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен поприветствовал приостановку военной поддержки Украины со стороны США и назвал это "хорошей новостью".
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
"Хорошая новость: президент Трамп прекращает (поставки – ред.) летальной помощи Украине", - написал он на своей странице в соцсети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.