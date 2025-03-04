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Свыше 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в парках Подмосковья - РИА Новости, 04.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:52 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/podmoskove-2003033173.html
Свыше 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в парках Подмосковья
Свыше 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в парках Подмосковья - РИА Новости, 04.03.2025
Свыше 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в парках Подмосковья
Более 960 тысяч кубометров снега вывезено за зиму из 209 парков культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:52:00+03:00
2025-03-04T17:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 960 тысяч кубометров снега вывезено за зиму из 209 парков культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Работы начинались с центральных входных групп и аллей. Затем расчищали детские и спортивные площадки, а также второстепенные дорожки. Далее территории обрабатывались противогололедными материалами. "Было задействовано более 700 человек и свыше 200 единиц спецтехники. Эффективная организация процесса уборки снега обеспечивает комфортные условия для посещения парков в зимний период и способствует созданию безопасной городской среды", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20250304/gosuslugi-2003032375.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Свыше 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в парках Подмосковья

Более 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в подмосковных парках

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегоуборочная техника
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 960 тысяч кубометров снега вывезено за зиму из 209 парков культуры и отдыха Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Работы начинались с центральных входных групп и аллей. Затем расчищали детские и спортивные площадки, а также второстепенные дорожки. Далее территории обрабатывались противогололедными материалами.
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"Было задействовано более 700 человек и свыше 200 единиц спецтехники. Эффективная организация процесса уборки снега обеспечивает комфортные условия для посещения парков в зимний период и способствует созданию безопасной городской среды", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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