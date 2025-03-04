В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет
Подмосковные полицейские изъяли контрафактные сигареты на 225 миллионов рублей
Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские пресекли канал сбыта немаркированных сигарет, изъят контрафактный товар на сумму свыше 225 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полицейским стало известно, что в ангаре на территории складского комплекса в городском округе Жуковский хранится нелегальная табачная продукция.
"В Московской области трое злоумышленников пренебрегли законодательством и обогащались на продаже сигарет без предусмотренной законом маркировки. Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и других подразделений подмосковной полиции выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - сказала Волк.
В ходе обыска обнаружено порядка 1,5 миллиона пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 миллионов рублей.
Оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей Подмосковья и гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что сообщники приобретали товар, транспортировали его в Московскую область и реализовывали оптовыми партиями.
"В загородном домовладении одного из фигурантов в Раменском сотрудники полиции обнаружили еще более 350 тысяч пачек сигарет. Часть из них имела специальные акцизные марки с признаками подделки, на других маркировка отсутствовала. Стоимость изъятого товара превышает 45 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Возбуждены уголовные дела по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим – в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.