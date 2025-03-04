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В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет - РИА Новости, 04.03.2025
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12:00 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/podmoskove-2002929637.html
В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет
В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет - РИА Новости, 04.03.2025
В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет
Подмосковные полицейские пресекли канал сбыта немаркированных сигарет, изъят контрафактный товар на сумму свыше 225 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:00:00+03:00
2025-03-04T12:00:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
жуковский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские пресекли канал сбыта немаркированных сигарет, изъят контрафактный товар на сумму свыше 225 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Полицейским стало известно, что в ангаре на территории складского комплекса в городском округе Жуковский хранится нелегальная табачная продукция. "В Московской области трое злоумышленников пренебрегли законодательством и обогащались на продаже сигарет без предусмотренной законом маркировки. Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и других подразделений подмосковной полиции выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - сказала Волк. В ходе обыска обнаружено порядка 1,5 миллиона пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 миллионов рублей. Оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей Подмосковья и гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что сообщники приобретали товар, транспортировали его в Московскую область и реализовывали оптовыми партиями. "В загородном домовладении одного из фигурантов в Раменском сотрудники полиции обнаружили еще более 350 тысяч пачек сигарет. Часть из них имела специальные акцизные марки с признаками подделки, на других маркировка отсутствовала. Стоимость изъятого товара превышает 45 миллионов рублей", - уточнила Волк. Возбуждены уголовные дела по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим – в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250123/arest-1995223841.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, жуковский, ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Жуковский, Ирина Волк
В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет

Подмосковные полицейские изъяли контрафактные сигареты на 225 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские пресекли канал сбыта немаркированных сигарет, изъят контрафактный товар на сумму свыше 225 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полицейским стало известно, что в ангаре на территории складского комплекса в городском округе Жуковский хранится нелегальная табачная продукция.
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Московской области трое злоумышленников пренебрегли законодательством и обогащались на продаже сигарет без предусмотренной законом маркировки. Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и других подразделений подмосковной полиции выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - сказала Волк.
В ходе обыска обнаружено порядка 1,5 миллиона пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 миллионов рублей.
Оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей Подмосковья и гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что сообщники приобретали товар, транспортировали его в Московскую область и реализовывали оптовыми партиями.
"В загородном домовладении одного из фигурантов в Раменском сотрудники полиции обнаружили еще более 350 тысяч пачек сигарет. Часть из них имела специальные акцизные марки с признаками подделки, на других маркировка отсутствовала. Стоимость изъятого товара превышает 45 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Возбуждены уголовные дела по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим – в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.
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