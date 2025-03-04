https://ria.ru/20250304/podmoskove-2002929637.html

В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет

В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет - РИА Новости, 04.03.2025

В Подмосковье пресекли сбыт контрафактных сигарет

Подмосковные полицейские пресекли канал сбыта немаркированных сигарет, изъят контрафактный товар на сумму свыше 225 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:00:00+03:00

2025-03-04T12:00:00+03:00

2025-03-04T12:00:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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жуковский

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские пресекли канал сбыта немаркированных сигарет, изъят контрафактный товар на сумму свыше 225 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Полицейским стало известно, что в ангаре на территории складского комплекса в городском округе Жуковский хранится нелегальная табачная продукция. "В Московской области трое злоумышленников пренебрегли законодательством и обогащались на продаже сигарет без предусмотренной законом маркировки. Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области и других подразделений подмосковной полиции выявили противоправную деятельность и пресекли ее", - сказала Волк. В ходе обыска обнаружено порядка 1,5 миллиона пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 миллионов рублей. Оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей Подмосковья и гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что сообщники приобретали товар, транспортировали его в Московскую область и реализовывали оптовыми партиями. "В загородном домовладении одного из фигурантов в Раменском сотрудники полиции обнаружили еще более 350 тысяч пачек сигарет. Часть из них имела специальные акцизные марки с признаками подделки, на других маркировка отсутствовала. Стоимость изъятого товара превышает 45 миллионов рублей", - уточнила Волк. Возбуждены уголовные дела по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим – в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250123/arest-1995223841.html

https://ria.ru/20250207/omsk-1997969917.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, жуковский, ирина волк