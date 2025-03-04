https://ria.ru/20250304/platforma-2002934918.html

Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"

Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.03.2025

Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"

Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:16:00+03:00

2025-03-04T12:16:00+03:00

2025-03-04T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В числе оказанных услуг – оформление фитосанитарных и ветеринарных сертификатов для экспорта подконтрольной продукции, получение экспортных лицензий, субсидирование транспортных расходов, аналитические исследования и другое. Цифровая платформа "Мой экспорт" создана в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для упрощения доступа российских экспортеров к мерам поддержки и сервисам, ускоряющим и облегчающим ведение бизнеса. Это флагманский проект Российского экспортного центра, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере экспорта. На данный момент на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг для развития бизнеса экспортеров.

https://ria.ru/20250304/samozanyatye-2002931087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса