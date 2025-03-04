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Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.03.2025
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"
Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:16:00+03:00
2025-03-04T12:16:00+03:00
2025-03-04T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В числе оказанных услуг – оформление фитосанитарных и ветеринарных сертификатов для экспорта подконтрольной продукции, получение экспортных лицензий, субсидирование транспортных расходов, аналитические исследования и другое. Цифровая платформа "Мой экспорт" создана в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для упрощения доступа российских экспортеров к мерам поддержки и сервисам, ускоряющим и облегчающим ведение бизнеса. Это флагманский проект Российского экспортного центра, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере экспорта. На данный момент на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг для развития бизнеса экспортеров.
https://ria.ru/20250304/samozanyatye-2002931087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"
Томским компаниям оказали свыше 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"