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Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.03.2025
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Твой бизнес
 
12:16 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/platforma-2002934918.html
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.03.2025
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"
Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:16:00+03:00
2025-03-04T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В числе оказанных услуг – оформление фитосанитарных и ветеринарных сертификатов для экспорта подконтрольной продукции, получение экспортных лицензий, субсидирование транспортных расходов, аналитические исследования и другое. Цифровая платформа "Мой экспорт" создана в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для упрощения доступа российских экспортеров к мерам поддержки и сервисам, ускоряющим и облегчающим ведение бизнеса. Это флагманский проект Российского экспортного центра, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере экспорта. На данный момент на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг для развития бизнеса экспортеров.
https://ria.ru/20250304/samozanyatye-2002931087.html
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Артем Смирнов
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Томские компании получили более 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"

Томским компаниям оказали свыше 20 тысяч услуг на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг получили 250 томских компаний на платформе "Мой экспорт" в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В числе оказанных услуг – оформление фитосанитарных и ветеринарных сертификатов для экспорта подконтрольной продукции, получение экспортных лицензий, субсидирование транспортных расходов, аналитические исследования и другое.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"
Вчера, 12:05
Цифровая платформа "Мой экспорт" создана в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для упрощения доступа российских экспортеров к мерам поддержки и сервисам, ускоряющим и облегчающим ведение бизнеса. Это флагманский проект Российского экспортного центра, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере экспорта.
На данный момент на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг для развития бизнеса экспортеров.
 
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