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В Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран - РИА Новости, 04.03.2025
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09:27 04.03.2025 (обновлено: 10:26 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/pjatigorsk-2002897798.html
В Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран
В Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран - РИА Новости, 04.03.2025
В Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран
Специалисты в военном санатории Пятигорска разработали уникальную лечебную программу, ускоряющую заживление ран, об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:27:00+03:00
2025-03-04T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
пятигорск
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты в военном санатории Пятигорска разработали уникальную лечебную программу, ускоряющую заживление ран, об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что пятигорский Центральный военный (детский) санаторий является уникальным учреждением, в котором проходят лечение и оздоровление не только дети, но и взрослые. С момента начала СВО санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих. "За время проведения СВО комплексное санаторное лечение с применением всех факторов курорта прошли, в том числе военнослужащие с последствиями ранений и травм, у большинства из них при совместном применении минеральных ванн, тамбуканской грязи и физиотерапевтических методов отмечалось выраженное улучшение репаративных процессов, ускорялась эпителизация ран. Специалисты Центрального детского военного санатория Министерства обороны Российской Федерации на основе климато-географических особенностей расположения здравницы разработали программу, позволяющую в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах", - сказали в МО РФ. В основе программы - использование целебной иловой грязи материкового соленого озера Большой Тамбукан - аналог грязи Мертвого моря, которая на клеточном уровне ускоряет процессы эпителизации ран. Для достижения результата используется комплексный подход. Применяются питьевое лечение минеральной водой, нарзанные, углекислые, сероводородные, радоновые ванны, все виды грязелечения и физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры. Для реабилитации бойцов в здравнице созданы все необходимые условия. Одним из них является возможность пребывания военнослужащих на реабилитации совместно с женами и детьми, что благоприятно влияет на морально-психологическое состояние ребят, поддерживает и укрепляет боевой дух. В результате лечения улучшается психологическое состояние, наступает длительная ремиссия или полное выздоровление. Лечение детям военнослужащих - участников СВО в санатории проводится бесплатно, подчеркнули в ведомстве. Для организации непрерывного лечебного и образовательного процесса детей на базе санатория работает круглогодичная средняя общеобразовательная школа. Здесь есть игровые и спортивные площадки, тренажерный зал, ведется кружковая работа, проводятся конкурсы и викторины, заключили в Минобороны.Ранее президент России Владимир Путин отметил важную роль жен в реабилитации участников специальной военной операции. Глава государства назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности им проводить отдых в санаториях совместно с мужьями.
https://ria.ru/20240920/nauka-1973919036.html
https://ria.ru/20250217/minoborony-1999769376.html
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пятигорск
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общество, россия, пятигорск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Пятигорск
В Пятигорске разработали уникальную программу, ускоряющую заживление ран

Минобороны заявило о создании уникальной лечебной программы для заживления ран

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты в военном санатории Пятигорска разработали уникальную лечебную программу, ускоряющую заживление ран, об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что пятигорский Центральный военный (детский) санаторий является уникальным учреждением, в котором проходят лечение и оздоровление не только дети, но и взрослые. С момента начала СВО санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих.
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"За время проведения СВО комплексное санаторное лечение с применением всех факторов курорта прошли, в том числе военнослужащие с последствиями ранений и травм, у большинства из них при совместном применении минеральных ванн, тамбуканской грязи и физиотерапевтических методов отмечалось выраженное улучшение репаративных процессов, ускорялась эпителизация ран. Специалисты Центрального детского военного санатория Министерства обороны Российской Федерации на основе климато-географических особенностей расположения здравницы разработали программу, позволяющую в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах", - сказали в МО РФ.
В основе программы - использование целебной иловой грязи материкового соленого озера Большой Тамбукан - аналог грязи Мертвого моря, которая на клеточном уровне ускоряет процессы эпителизации ран. Для достижения результата используется комплексный подход. Применяются питьевое лечение минеральной водой, нарзанные, углекислые, сероводородные, радоновые ванны, все виды грязелечения и физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры.
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Для реабилитации бойцов в здравнице созданы все необходимые условия. Одним из них является возможность пребывания военнослужащих на реабилитации совместно с женами и детьми, что благоприятно влияет на морально-психологическое состояние ребят, поддерживает и укрепляет боевой дух. В результате лечения улучшается психологическое состояние, наступает длительная ремиссия или полное выздоровление. Лечение детям военнослужащих - участников СВО в санатории проводится бесплатно, подчеркнули в ведомстве.
Для организации непрерывного лечебного и образовательного процесса детей на базе санатория работает круглогодичная средняя общеобразовательная школа. Здесь есть игровые и спортивные площадки, тренажерный зал, ведется кружковая работа, проводятся конкурсы и викторины, заключили в Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин отметил важную роль жен в реабилитации участников специальной военной операции. Глава государства назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами в ответ на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности им проводить отдых в санаториях совместно с мужьями.
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