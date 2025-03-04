Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине
Песков: Киев потеряет большую часть боеприпасов, техники и разведданных
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных, если поставки США будут приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее - все в основном идет по линии США. Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Во вторник же премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над привлечением средств от европейских партнеров для производства оружия.