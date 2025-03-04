Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 04.03.2025 (обновлено: 18:51 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/peskov-2003037077.html
Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине
Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине
Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных, если поставки США будут приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:06:00+03:00
2025-03-04T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных, если поставки США будут приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее - все в основном идет по линии США. Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Во вторник же премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над привлечением средств от европейских партнеров для производства оружия.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002883605.html
сша
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Россия
Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине

Песков: Киев потеряет большую часть боеприпасов, техники и разведданных

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных, если поставки США будут приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее - все в основном идет по линии США. Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Во вторник же премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над привлечением средств от европейских партнеров для производства оружия.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Песков прокомментировал переговоры России и США по Украине
Вчера, 06:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампПавел ЗарубинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала