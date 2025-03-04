https://ria.ru/20250304/peskov-2003037077.html

Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине

Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Песков прокомментировал приостановку США военной помощи Украине

Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных, если поставки США будут приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:06:00+03:00

2025-03-04T18:06:00+03:00

2025-03-04T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных, если поставки США будут приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее - все в основном идет по линии США. Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Во вторник же премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над привлечением средств от европейских партнеров для производства оружия.

https://ria.ru/20250304/peskov-2002883605.html

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в мире, сша, киев, украина, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, россия