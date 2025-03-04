https://ria.ru/20250304/peskov-2002947916.html

Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста - РИА Новости, 04.03.2025

Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин Великий пост. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:05:00+03:00

2025-03-04T13:05:00+03:00

2025-03-04T13:05:00+03:00

религия

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин Великий пост. Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. "Мне нужно уточнить. Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, постится ли глава государства.

https://ria.ru/20250304/post-1850387242.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество