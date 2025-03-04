Рейтинг@Mail.ru
Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:05 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/peskov-2002947916.html
Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста
Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста - РИА Новости, 04.03.2025
Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин Великий пост. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:05:00+03:00
2025-03-04T13:05:00+03:00
религия
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин Великий пост. Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. "Мне нужно уточнить. Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, постится ли глава государства.
https://ria.ru/20250304/post-1850387242.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Религия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Кремль не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

Песков не ответил на вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин Великий пост.
Великий пост начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
"Мне нужно уточнить. Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, постится ли глава государства.
Великий пост — 2023. Питание - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Великий пост в 2025 году: календарь питания на каждый день
Вчера, 12:29
 
РелигияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала