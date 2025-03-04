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Путин и премьер Мьянмы отвечают на вопросы прессы. Трансляция
Путин и премьер Мьянмы отвечают на вопросы прессы. Трансляция - РИА Новости, 04.03.2025
Путин и премьер Мьянмы отвечают на вопросы прессы. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:35:00+03:00
2025-03-04T16:35:00+03:00
2025-03-04T19:38:00+03:00
россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
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Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле.
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4.7
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5
4.7
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4.7
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, видео
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
Путин и премьер Мьянмы отвечают на вопросы прессы. Трансляция
Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле.
2025-03-04T16:35
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PT1S
Путин и премьер Мьянмы отвечают на вопросы прессы. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле.