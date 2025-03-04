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В Мособлдуме рассказали, сколько нужно заработать для максимальной пенсии - РИА Новости, 04.03.2025
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02:18 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pensiya-2002872845.html
В Мособлдуме рассказали, сколько нужно заработать для максимальной пенсии
В Мособлдуме рассказали, сколько нужно заработать для максимальной пенсии - РИА Новости, 04.03.2025
В Мособлдуме рассказали, сколько нужно заработать для максимальной пенсии
Ежемесячный заработок, необходимый в 2025 году для получения максимальной пенсии, должен составлять не менее 230 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:18:00+03:00
2025-03-04T02:18:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ежемесячный заработок, необходимый в 2025 году для получения максимальной пенсии, должен составлять не менее 230 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. "За год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов", - сказал Никитин. При этом, по его словам, сумма заработной платы, которая превышает 230 тысяч рублей, не участвует в формировании дальнейших пенсионных баллов. Таким образом, больше 10 ИПК за год заработать невозможно, даже при более высоком доходе. Никитин отметил, что если работать после достижения пенсионного возраста, к имеющимся баллам и фиксированной выплате будут применяться специальные коэффициенты. "Также рекомендую отслеживать количество баллов в своем профиле на "Госуслугах". Это позволит знать ситуацию и вовремя принять меры, если размер вашей будущей пенсии вас не устраивает. Заодно можно сверить, весь ли ваш трудовой стаж был учтен", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250303/rossija-2002710826.html
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
В Мособлдуме рассказали, сколько нужно заработать для максимальной пенсии

Депутат Никитин: для максимальной пенсии нужно зарабатывать 230 тысяч рублей

© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Партия «Единая Россия».
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ежемесячный заработок, необходимый в 2025 году для получения максимальной пенсии, должен составлять не менее 230 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
"За год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов", - сказал Никитин.
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При этом, по его словам, сумма заработной платы, которая превышает 230 тысяч рублей, не участвует в формировании дальнейших пенсионных баллов. Таким образом, больше 10 ИПК за год заработать невозможно, даже при более высоком доходе.
Никитин отметил, что если работать после достижения пенсионного возраста, к имеющимся баллам и фиксированной выплате будут применяться специальные коэффициенты.
"Также рекомендую отслеживать количество баллов в своем профиле на "Госуслугах". Это позволит знать ситуацию и вовремя принять меры, если размер вашей будущей пенсии вас не устраивает. Заодно можно сверить, весь ли ваш трудовой стаж был учтен", - резюмировал собеседник агентства.
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