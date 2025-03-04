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Россиянам назвали ошибку, которая грозит потерей пенсии - РИА Новости, 04.03.2025
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03:18 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html
Россиянам назвали ошибку, которая грозит потерей пенсии
Россиянам назвали ошибку, которая грозит потерей пенсии - РИА Новости, 04.03.2025
Россиянам назвали ошибку, которая грозит потерей пенсии
Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока, рассказала агентству “Прайм” Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой РИА Новости, 04.03.2025
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общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
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пенсия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока, рассказала агентству “Прайм” Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.По ее словам, далеко не все хотят думать о будущем, и вместо того, чтобы впоследствии обвинять себя, перекладывают ответственность за маленькую пенсию на государство. Между тем, если не отчислять в Социальный фонд взносы с зарплаты 30 тысяч рублей, пенсия будет на 300 рублей в месяц ниже.“А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа”, — рассуждает экономист.Это приводит к нехватке трудового стажа и/или индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости. Тогда человек может получить лишь социальную пенсию, и то на пять лет позже, заключила Иванова-Швец.
https://ria.ru/20250228/pensiya-2002084992.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, пенсионеры, пенсия
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии, Пенсионеры, Пенсия
Россиянам назвали ошибку, которая грозит потерей пенсии

Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока, рассказала агентству “Прайм” Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По ее словам, далеко не все хотят думать о будущем, и вместо того, чтобы впоследствии обвинять себя, перекладывают ответственность за маленькую пенсию на государство. Между тем, если не отчислять в Социальный фонд взносы с зарплаты 30 тысяч рублей, пенсия будет на 300 рублей в месяц ниже.
«
“А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа”, — рассуждает экономист.
Это приводит к нехватке трудового стажа и/или индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости. Тогда человек может получить лишь социальную пенсию, и то на пять лет позже, заключила Иванова-Швец.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсииПенсионерыПенсия
 
 
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