https://ria.ru/20250304/pensii-2002841631.html

Доплаты к пенсии в 2025 году: размер, какие бывают и как получить

Доплаты к пенсии в 2025 году: какие положены, сколько и как получить

Доплаты к пенсии в 2025 году: размер, какие бывают и как получить

Доплаты к пенсии - материальная помощь от государства и региональных властей, которую могут получить определенные категории пожилых людей. Какая федеральная... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:04:00+03:00

2025-03-04T12:04:00+03:00

2025-03-04T12:04:00+03:00

россия

общество

пенсия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002907920_731:448:2983:1715_1920x0_80_0_0_e271a688f2e090a85bb1ceaeae453dfb.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Доплаты к пенсии - материальная помощь от государства и региональных властей, которую могут получить определенные категории пожилых людей. Какая федеральная поддержка положена неработающим пенсионерам-инвалидам, лицам, достигшим 80 лет или имеющим иждивенцев, сколько можно получить за сельский млм северный стаж, размер социальной доплаты к пенсии в 2025 году, - в материале РИА НовостиДоплаты к пенсииОдним из основных конституционных принципов социального государства является адресность, персонифицированность, индивидуальность социальной поддержки нуждающихся граждан в целях обеспечения им достойного уровня жизни.“Именно поэтому пенсионное обеспечение и социальная поддержка пожилых людей осуществляются не только в зависимости от заработанных ими в период трудоспособной деятельности пенсионных прав, но и в связи с иными жизненно важными обстоятельствами, такими как: инвалидность, наличие иждивенцев, престарелый возраст, низкий уровень доходов, сложные климатические условия и прочее”, - объясняет Светлана Титор, доцент кафедры частного права ГУУ.По словам эксперта, доплаты к пенсии или меры социальной поддержки делятся на федеральные и региональные.В состав пенсии, которая установлена федеральным законодательством, включена фиксированная выплата, размер которой установлен законом и каждый год индексируется.В повышенном размере фиксированную часть пенсии получают:Региональные доплаты к пенсии, как правило, связаны с прожиточным минимумом в регионе.“Средняя пенсия по стране в России по состоянию на 2025 г. составляет 20 824,75 руб. Очевидно, что на такую сумму прожить непросто. В этой связи возникает потребность оказания пенсионерам, имеющим низкий размер выплаты, дополнительной поддержки. Особенно в такой помощи нуждаются неработающие пожилые люди, у которых кроме пенсии других доходов нет. Поддержка оказывается не только в форме дополнительных выплат, но и в виде оказания иных социальных услуг нематериального характера”, - отмечает эксперт.Особо нуждаются в доплатах пенсионеры тех регионов, где прожиточный минимум выше среднего по стране, а размер пенсий равен общегосударственному. В таком случае региональные власти принимают решение о дополнительных выплатах.Так, например, на Камчатке неработающим пенсионерам за счет регионального бюджета производится доплата к пенсии до ее размера на уровне прожиточного минимума по региону, который составляет по состоянию на 2025 г. 31 210 руб.Аналогичные меры поддержки реализуют и другие регионы, где имеется такая необходимость.Кроме денежных доплат, пенсионеры вправе получать иную нематериальную поддержку в виде льгот и субсидий на коммунальные услуги, санаторно-курортное лечение, компенсацию стационарной телефонной связи, бесплатный (или льготный) проезд на общественном транспорте, льготное налогообложение и иные. Отдельные виды и формы социальной поддержки установлены законодательством Российской Федерации, другие - законодателем субъекта Российской Федерации. Набор социальных услуг, их объем, персональное предназначение варьируются в зависимости от региональных решений.- Некоторые из нематериальных социальных услуг пенсионер вправе получить в переводе на денежные средства (в виде доплаты). Такой подход называется монетизацией льгот. Например, пенсионер не пользуется общественным транспортом или санаторно-курортным лечением. Он вправе в заявительном порядке получить за отказ от использования этих социальных услуг доплату к пенсии. Право на дополнительные виды социальных услуг (включая их стоимостное выражение) имеют не все пенсионеры. Некоторые из льгот представляются, например, в связи с особым статусом: ветеранам труда или иным заслуженным работникам. Другие доплаты или социальные услуги получают при достижении определенного возраста. Следует особо отметить, что в связи с пенсионной реформой и переходом на более высокий возраст ухода на пенсию (женщины - 60, мужчины - 65 лет), право на получение отдельных видов социальных услуг было сохранено за гражданами-предпенсионерами (лицами, которым до достижения пенсионного возраста осталось менее 5 лет). Например, эти лица имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве, имеют льготу при налогообложении имущества и т.д., - рассказывает Светлана Титор.Доплата за иждивенцевСогласно статье 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, лицам, на иждивении которых находятся члены семьи, назначается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.“За каждого члена семьи, находящегося на иждивении, производится доплата в размере одной третьей фиксированной выплаты, определяемой в соответствии с частью 1 статьи 16 указанного Федерального закона. При этом увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии производится на общую сумму доплат, которая не может превышать размер фиксированной выплаты, установленный частью 1 статьи 16 Федерального закона “О страховых пенсиях”, - объясняет Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.По словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской юридической службы, размер фиксированной выплаты в 2025 году - 8 907,7 рублей. На одного иждивенца - 2969,23 рубля.Гражданам, которые получают социальную пенсию по инвалидности или по старости такая доплата не устанавливается, за исключением тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов, военнослужащих. Этой категории доплата за иждивенца устанавливается в размере на 1 208, 9 рублей в месяц на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.Доплата к пенсии за группу инвалидностиДля пенсионеров с инвалидностью также предусмотрены доплаты в зависимости от группы.- Так, при I группе размер доплаты составит 200% от фиксированной выплаты, то есть 17457,46 рублей, при II группе - 100% (8728,73 рубля), а при III группе - 50% (4364,37 рубля), - рассказывает Сергей Довгаль, Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза “Новый Труд” (НПНТ).Социальная доплата к пенсииСоциальная доплата к пенсии регламентирована в Федеральном законе от 17.07.1999 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”.В ст. 12.1 указано, что общая сумма материального обеспечения пенсионера, который не работает и не осуществляет иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, не может быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера.“В законодательстве нет прямого указания, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, учитывается именно общая сумма материального обеспечения”, - уточняет Оксана Красовская. По словам эксперта при подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются:Доплата устанавливается либо федеральная, либо региональная. Если общая сумма материального обеспечения пожилого человека ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания, который, в свою очередь, ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то пенсионеру будет установлена федеральная социальная доплата. А если общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, превышающего прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ, то гражданину установят региональную социальную доплату.Ранее социальная доплата устанавливалась по заявлению, в настоящее время это происходит в беззаявительном порядке.Доплата к пенсии после 80 летЛицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.Доплата к пенсии за сельский стажТакже в рамках ст. 17 Закона № 400-ФЗ пенсионерам, которые проживают в сельской местности и проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляют работу или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к пенсии.Размер фиксированной выплаты в 2025 году с учетом повышения - 11 134,63 рублей.“Северные” доплатыТакже предусмотрены “северные” доплаты по районному коэффициенту (1,15 = 2.0). -Речь о тех гражданах, кто имеет стаж от 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет - в приравненных районах, - говорит Сергей Довгаль.Как оформить доплатыДля оформления доплат потребуются паспорт, пенсионное удостоверение, а также подтверждающие документы (справка об инвалидности, свидетельства о рождении детей, справка о стаже и т.д.). Подать их можно лично через отделение Социального фонда России или МФЦ, а также онлайн через портал “Госуслуги”.Мнение экспертаНадбавки к пенсиям имеют значительное социальное значение, так как они позволяют компенсировать инфляционные процессы и поддерживать покупательную способность пенсионеров.“Кроме того, такие выплаты способствуют улучшению качества жизни пожилых людей, обеспечивая им возможность получать необходимые медицинские услуги, лекарства, а также участвовать в социальной жизни”, - отмечает Оксана Васильева.

https://ria.ru/20250302/pensiya-2002584691.html

https://ria.ru/20250228/pensionery-2002085605.html

https://ria.ru/20250227/pensiya-2002048893.html

https://ria.ru/20250220/pensiya-1964516531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, пенсия