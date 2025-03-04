https://ria.ru/20250304/patriot-2002922276.html
Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки
Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки - РИА Новости, 04.03.2025
Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки
Суд приговорил бывших сотрудников парка "Патриот" - главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло - к девяти годам колонии за... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:23:00+03:00
2025-03-04T11:23:00+03:00
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патриот
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывших сотрудников парка "Патриот" - главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло - к девяти годам колонии за взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей на госконтрактах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, бывшие должностные лица конгрессно-выставочного центра "Патриот" Пучков и Трифоногло в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ)."Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов, с лишением права заниматься определенной деятельностью на десять лет", - сказали в ведомстве.Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП "Куваева" свыше десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений центра "Патриот". На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП "Куваева" взятку более чем на 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.В СК добавили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых наложен арест.
https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002770917.html
https://ria.ru/20250303/prigovor-2002748657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриот, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки
Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили девять лет за взятки
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывших сотрудников парка "Патриот" - главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло - к девяти годам колонии за взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей на госконтрактах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, бывшие должностные лица конгрессно-выставочного центра "Патриот
" Пучков и Трифоногло в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ
).
"Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов, с лишением права заниматься определенной деятельностью на десять лет", - сказали в ведомстве.
Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП "Куваева" свыше десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений центра "Патриот". На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.
В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП "Куваева" взятку более чем на 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.
В СК
добавили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых наложен арест.