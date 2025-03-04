https://ria.ru/20250304/patriot-2002922276.html

Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки

Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки - РИА Новости, 04.03.2025

Двое бывших сотрудников парка "Патриот" получили сроки за взятки

Суд приговорил бывших сотрудников парка "Патриот" - главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло - к девяти годам колонии за... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:23:00+03:00

2025-03-04T11:23:00+03:00

2025-03-04T11:36:00+03:00

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывших сотрудников парка "Патриот" - главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло - к девяти годам колонии за взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей на госконтрактах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, бывшие должностные лица конгрессно-выставочного центра "Патриот" Пучков и Трифоногло в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ)."Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов, с лишением права заниматься определенной деятельностью на десять лет", - сказали в ведомстве.Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП "Куваева" свыше десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений центра "Патриот". На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП "Куваева" взятку более чем на 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.В СК добавили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых наложен арест.

https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002770917.html

https://ria.ru/20250303/prigovor-2002748657.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

патриот, следственный комитет россии (ск рф), происшествия