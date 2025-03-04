https://ria.ru/20250304/ovchinskiy-2002860626.html

Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации

Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации - РИА Новости, 04.03.2025

Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации

Жителей пятиэтажного дома в районе Останкино на северо-востоке Москвы расселили в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:20:00+03:00

2025-03-04T11:20:00+03:00

2025-03-04T11:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Жителей пятиэтажного дома в районе Останкино на северо-востоке Москвы расселили в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Речь идет о доме, который расположен на улице Годовикова, 12. Его жители получили новые квартиры в соседнем доме на той же улице."В Останкинском районе расселили первую пятиэтажку по программе реновации. Около 140 жителей переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные, а также грузовые и пассажирские лифты", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, новый дом находится недалеко от станции метро "Алексеевская". Рядом также есть учебные учреждения, объекты здравоохранения, студия для занятий танцами, магазины, заведения общепита.Во дворе новостройки обустроили детские площадки, зоны для спорта и отдыха.Процесс реновации длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250303/ovchinskiy-2002673132.html

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