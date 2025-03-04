Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ovchinskiy-2002860626.html
Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации
Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации - РИА Новости, 04.03.2025
Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации
Жителей пятиэтажного дома в районе Останкино на северо-востоке Москвы расселили в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:20:00+03:00
2025-03-04T11:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Жителей пятиэтажного дома в районе Останкино на северо-востоке Москвы расселили в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Речь идет о доме, который расположен на улице Годовикова, 12. Его жители получили новые квартиры в соседнем доме на той же улице."В Останкинском районе расселили первую пятиэтажку по программе реновации. Около 140 жителей переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные, а также грузовые и пассажирские лифты", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, новый дом находится недалеко от станции метро "Алексеевская". Рядом также есть учебные учреждения, объекты здравоохранения, студия для занятий танцами, магазины, заведения общепита.Во дворе новостройки обустроили детские площадки, зоны для спорта и отдыха.Процесс реновации длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250303/ovchinskiy-2002673132.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации

Овчинский: пятиэтажку в Останкино расселили по программе реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Жителей пятиэтажного дома в районе Останкино на северо-востоке Москвы расселили в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Речь идет о доме, который расположен на улице Годовикова, 12. Его жители получили новые квартиры в соседнем доме на той же улице.
"В Останкинском районе расселили первую пятиэтажку по программе реновации. Около 140 жителей переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные, а также грузовые и пассажирские лифты", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как отметил министр, новый дом находится недалеко от станции метро "Алексеевская". Рядом также есть учебные учреждения, объекты здравоохранения, студия для занятий танцами, магазины, заведения общепита.
Во дворе новостройки обустроили детские площадки, зоны для спорта и отдыха.
Процесс реновации длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр
3 марта, 11:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала