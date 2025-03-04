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Bloomberg рассказало об испытаниях первого гиперзвукового оружия США
Bloomberg рассказало об испытаниях первого гиперзвукового оружия США - РИА Новости, 04.03.2025
Bloomberg рассказало об испытаниях первого гиперзвукового оружия США
Первое гиперзвуковое оружие, которое Пентагон планирует принять на вооружение к 30 сентября, все еще не доказало свою эффективность в боевых условиях, передает... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первое гиперзвуковое оружие, которое Пентагон планирует принять на вооружение к 30 сентября, все еще не доказало свою эффективность в боевых условиях, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу эксплуатационных испытаний и оценки оборонного ведомства США. Согласно заявлению Пентагона для агентства, испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle состоялись в декабре и продемонстрировали "сквозную работоспособность системы". Тем не менее, управление оперативных испытаний и оценки Пентагона, которое фактически выполняет роль внутреннего контролера, менее оптимистично оценивает программу на данном этапе. "На данный момент все еще недостаточно данных для оценки оперативной эффективности, летальности, пригодности и живучести системы Dark Eagle", - заявили в управлении. Гиперзвуковая система Dark Eagle, которую разрабатывает компания Lockheed Martin, имеет заявленную дальность 1 725 миль (2 780 километров) и представляет собой наземную ракету, оснащенную гиперзвуковым планирующим боевым блоком и сопутствующим оборудованием.
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в мире, сша, министерство обороны сша, пентагон
В мире, США, Министерство обороны США, Пентагон
Bloomberg рассказало об испытаниях первого гиперзвукового оружия США
Bloomberg: первое гиперзвуковое оружие США еще не доказало свою эффективность