В Молдавии провели флешмоб в защиту песни "Катюша"
Молдавский блок "Победа" провел флешмоб в защиту песни "Катюша"
© Sputnik Молдова/TelegramАктивисты молдавского оппозиционного блока "Победа" проводят флешмоб у здания Минкульта в защиту легендарной песни "Катюша"
Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" проводят флешмоб у здания Минкульта в защиту легендарной песни "Катюша"
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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели флешмоб у здания Минкультуры республики в Кишиневе в защиту легендарной песни "Катюша", сообщила лидер входящей в блок партии "Возрождение" Наталья Параска.
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"Мы сегодня вместе с коллегами из блока "Победа" спели песню "Катюша", несмотря на все запугивания. И очень надеемся, что эта песня станет также символом борьбы с желтой (символический цвет правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС). — Прим. ред.) чумой", — сказала она.
Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии, спели 2 марта на фестивале "Мэрцишор" в Кишиневе во Дворце Республики песню "Катюша". Но администрация Национальной филармонии Молдавии сочла неуместным исполнение "Катюши", назвав ее "композицией из советско-военного репертуара", которая изначально не фигурировала в программе. Также администрация заявила, что "сожалеет об инциденте и приносит извинения публике". Сайт Stmegi.com привел пояснения самих артистов, которые заявили, что в Израиле песню исполняют в том числе на иврите уже много лет.
По словам Параски, песня "Катюша" — это символ межнациональной и международной дружбы.
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"Под эту песню люди воевали, боролись за жизнь, за свободу, в том числе за свободу тех, кто сейчас извиняется, и за свободу тех, кто заставляет извиняться", — отметила она.
После прихода в Молдавии к власти ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники военным соседнего государства появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства.
Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.