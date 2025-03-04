https://ria.ru/20250304/oppozitsionery-2002955021.html

В Молдавии провели флешмоб в защиту песни "Катюша"

В Молдавии провели флешмоб в защиту песни "Катюша" - РИА Новости, 04.03.2025

В Молдавии провели флешмоб в защиту песни "Катюша"

Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели флешмоб у здания Минкультуры республики в Кишиневе в защиту легендарной песни "Катюша",... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:22:00+03:00

2025-03-04T13:22:00+03:00

2025-03-04T16:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели флешмоб у здания Минкультуры республики в Кишиневе в защиту легендарной песни "Катюша", сообщила лидер входящей в блок партии "Возрождение" Наталья Параска. "Мы сегодня вместе с коллегами из блока "Победа" спели песню "Катюша", несмотря на все запугивания. И очень надеемся, что эта песня станет также символом борьбы с желтой (символический цвет правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС). — Прим. ред.) чумой", — сказала она.Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии, спели 2 марта на фестивале "Мэрцишор" в Кишиневе во Дворце Республики песню "Катюша". Но администрация Национальной филармонии Молдавии сочла неуместным исполнение "Катюши", назвав ее "композицией из советско-военного репертуара", которая изначально не фигурировала в программе. Также администрация заявила, что "сожалеет об инциденте и приносит извинения публике". Сайт Stmegi.com привел пояснения самих артистов, которые заявили, что в Израиле песню исполняют в том числе на иврите уже много лет. По словам Параски, песня "Катюша" — это символ межнациональной и международной дружбы. "Под эту песню люди воевали, боролись за жизнь, за свободу, в том числе за свободу тех, кто сейчас извиняется, и за свободу тех, кто заставляет извиняться", — отметила она. После прихода в Молдавии к власти ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники военным соседнего государства появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250303/zakharova-2002864195.html

https://ria.ru/20250228/moldaviya-2002325979.html

https://ria.ru/20250207/sigmaboy-1997972712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, израиль, майя санду, возрождение