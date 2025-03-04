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Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина - РИА Новости, 04.03.2025
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13:54 04.03.2025 (обновлено: 13:57 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/onkovaktsina-2002964040.html
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина - РИА Новости, 04.03.2025
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина
Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:54:00+03:00
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общество
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
российская академия наук
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. "Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина – это дополнительная опция в линейке тех методов, которые хорошо себя зарекомендовали",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество", отвечая на вопрос, заменит ли онковакцина те методы лечения, которые существуют сейчас. В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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общество, здоровье - общество, россия, вероника скворцова, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вероника Скворцова, Российская академия наук
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина

Глава ФМБА Скворцова: онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения

© РИА Новости / Дмитрий АстаховГлава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова
Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
"Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина – это дополнительная опция в линейке тех методов, которые хорошо себя зарекомендовали",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество", отвечая на вопрос, заменит ли онковакцина те методы лечения, которые существуют сейчас.
В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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