https://ria.ru/20250304/onkovaktsina-2002964040.html
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина - РИА Новости, 04.03.2025
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина
Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:54:00+03:00
2025-03-04T13:54:00+03:00
2025-03-04T13:57:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764926_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_249376d623194e4788628cab5208f421.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. "Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина – это дополнительная опция в линейке тех методов, которые хорошо себя зарекомендовали",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество", отвечая на вопрос, заменит ли онковакцина те методы лечения, которые существуют сейчас. В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764926_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_08f670cdb6de246dcb145f19d4ac1886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, вероника скворцова, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вероника Скворцова, Российская академия наук
Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина
Глава ФМБА Скворцова: онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
"Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина – это дополнительная опция в линейке тех методов, которые хорошо себя зарекомендовали",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество", отвечая на вопрос, заменит ли онковакцина те методы лечения, которые существуют сейчас.
В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.