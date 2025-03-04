https://ria.ru/20250304/onkovaktsina-2002964040.html

Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина

Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина - РИА Новости, 04.03.2025

Скворцова рассказала, зачем и кому нужна онковакцина

Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:54:00+03:00

2025-03-04T13:54:00+03:00

2025-03-04T13:57:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

вероника скворцова

российская академия наук

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Онковакцина не заменит уже применяемые методы лечения, это дополнительная опция в линейке уже применяемых и хорошо себя зарекомендовавших методов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. "Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина – это дополнительная опция в линейке тех методов, которые хорошо себя зарекомендовали",- сказала Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество", отвечая на вопрос, заменит ли онковакцина те методы лечения, которые существуют сейчас. В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html

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общество, здоровье - общество, россия, вероника скворцова, российская академия наук