В Одессе поврежден объект энергетики
В Одессе после взрывов поврежден объект энергетики
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Одессе после взрывов, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе в ночь на вторник.
«
"Поврежден энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет семи тысячам семей", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды
19 февраля, 03:39