https://ria.ru/20250304/odessa-2002907018.html

В Одессе поврежден объект энергетики

В Одессе поврежден объект энергетики - РИА Новости, 04.03.2025

В Одессе поврежден объект энергетики

Объект энергетики поврежден в Одессе после взрывов, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:24:00+03:00

2025-03-04T10:24:00+03:00

2025-03-04T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Одессе после взрывов, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе в ночь на вторник. "Поврежден энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет семи тысячам семей", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Варвара Скокшина

в мире, одесса, россия, геннадий труханов, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины