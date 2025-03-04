Рейтинг@Mail.ru
В Одессе поврежден объект энергетики - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/odessa-2002907018.html
В Одессе поврежден объект энергетики
В Одессе поврежден объект энергетики - РИА Новости, 04.03.2025
В Одессе поврежден объект энергетики
Объект энергетики поврежден в Одессе после взрывов, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:24:00+03:00
2025-03-04T10:24:00+03:00
в мире
одесса
россия
геннадий труханов
дмитрий песков
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Одессе после взрывов, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе в ночь на вторник. "Поврежден энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет семи тысячам семей", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250219/odessa-2000193499.html
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, геннадий труханов, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В Одессе поврежден объект энергетики

В Одессе после взрывов поврежден объект энергетики

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Одессе после взрывов, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе в ночь на вторник.
«
"Поврежден энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет семи тысячам семей", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Одесса - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды
19 февраля, 03:39
 
В миреОдессаРоссияГеннадий ТрухановДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала