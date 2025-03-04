https://ria.ru/20250304/odessa-2002869053.html

В Одессе сообщили о новых взрывах в городе

В Одессе сообщили о новых взрывах в городе - РИА Новости, 04.03.2025

В Одессе сообщили о новых взрывах в городе

Очередная серия взрывов прогремела в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:11:00+03:00

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2025-03-04T01:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

россия

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "Слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Труханова. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002864407.html

одесса

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одесса, россия, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины