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Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 04.03.2025 (обновлено: 13:57 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/obstrel-2002936237.html
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось - РИА Новости, 04.03.2025
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось
Мирный житель ранен в центре Горловки в понедельник вечером в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:20:00+03:00
2025-03-04T13:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в центре Горловки в понедельник вечером в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько.Таким образом, число пострадавших в понедельник от обстрелов ВСУ Горловки увеличилось до трех: ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели одного и ранении двух мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками."По актуализированным данным, в результате артобстрела центра Горловки вчера вечером ранен мирный гражданин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки в ДНР. 4 марта 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки в ДНР. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки в ДНР. 4 марта 2025
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в центре Горловки в понедельник вечером в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько.
Таким образом, число пострадавших в понедельник от обстрелов ВСУ Горловки увеличилось до трех: ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели одного и ранении двух мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками.
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22 июня 2022, 17:18
"По актуализированным данным, в результате артобстрела центра Горловки вчера вечером ранен мирный гражданин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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