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Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось - РИА Новости, 04.03.2025

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки увеличилось

Мирный житель ранен в центре Горловки в понедельник вечером в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:20:00+03:00

2025-03-04T12:20:00+03:00

2025-03-04T13:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в центре Горловки в понедельник вечером в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько.Таким образом, число пострадавших в понедельник от обстрелов ВСУ Горловки увеличилось до трех: ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели одного и ранении двух мирных жителей Горловки в результате обстрелов украинскими войсками."По актуализированным данным, в результате артобстрела центра Горловки вчера вечером ранен мирный гражданин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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