https://ria.ru/20250304/obstrel-2002865225.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.03.2025

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 67 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:13:00+03:00

2025-03-04T00:13:00+03:00

2025-03-04T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 67 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать две вооруженных атаки - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 67 боеприпасов. Кроме того, по данным управления, в результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё три человека пострадали. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20250304/minoborony-2002864819.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика