https://ria.ru/20250304/novyemyuzikly-2002938116.html

Известные герои в необычных амплуа: новые мюзиклы на московских сценах

Известные герои в необычных амплуа: новые мюзиклы на московских сценах - РИА Новости, 04.03.2025

Известные герои в необычных амплуа: новые мюзиклы на московских сценах

Знаменитая "Собака Баскервилей", в которой главным следователем оказывается миссис Хадсон, новая история супергероя Зорро, современные путешествия по сказкам... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:47:00+03:00

2025-03-04T12:47:00+03:00

2025-03-04T12:47:00+03:00

культпоход

алексей кортнев

дмитрий богачев

несчастный случай

театриум на серпуховке

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Знаменитая "Собака Баскервилей", в которой главным следователем оказывается миссис Хадсон, новая история супергероя Зорро, современные путешествия по сказкам "Тысячи и одной ночи" и герой романа "Парфюмер", которому начинаешь сопереживать и мультижанровое представление для детей – все это необычные сюжетные повороты московских премьерных мюзиклов, которые можно посмотреть уже в марте. Подробности – в нашем обзоре.Мюзикл "Зорро"6 марта, "Театриум на Серпуховке"Неуловимый, эксцентричный и любимый многими поколениями герой возвращается на московскую сцену – новый мюзикл "Зорро" создали лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и режиссер Олег Ильин. Музыку написал Сергей Чекрыжов – музыкальный руководитель "Несчастного случая", композитор-аранжировщик многих российских мюзиклов, среди которых "Норд-Ост" и "Анна Каренина". Главная роль поручена участнику шоу "Голос", актеру театра "Ромэн" Артуру Богданову. А поединки на шпагах поставил мастер исторического фехтования Виктор Мазуренко.Острый сюжет, в котором нашлось место и любовной истории, и бурным эмоциям, и злодеям, разворачивается в Мексике. Спектакль наполнен яркими музыкальными номерами и хоровыми сценами. "Мы решили не ставить во главу угла подвиги и геройство Зорро. Нам было важно понять, что он за человек, как он стал героем, – да и героем ли он стал, – как к этому геройству относятся окружающие, и к чему приводит это его геройство. Мы задались вопросом: а может быть, подвиги только на первый взгляд кажутся подвигами?" – поясняет Олег Ильин."Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б."Блоками дважды в месяц, малая сцена театра МДМ ("Маска")Театральная компания "Бродвей Москва", на счету которой постановки лучших мировых мюзиклов, играет комедийный музыкальный спектакль. Это – оригинальная российская постановка, над которой работала опытная команда. За основу взят сюжет знаменитого детектива Конан Дойля, однако, вопреки привычной версии, все будто бы поставлено с ног на голову. Главным персонажем и детективом становится миссис Хадсон. Вопреки хрестоматийным киноверсиям, в которых она чаще всего предстает женщиной в возрасте, здесь миссис Хадсон – молодая и привлекательная.Режиссер Игорь Теплов поясняет: основной событийный ряд остался почти без изменений, но персонажи, мотивы их поведения, взаимоотношения сильно отличаются от канонического варианта. Поэт Сергей Плотов наполнил диалоги первоклассным юмором, хулиганскими гэгами. Детективную интригу авторы также усложнили – ведь по законам жанра концовка должна быть неожиданной.Важной частью спектакля стали зажигательные музыкальные номера. Они звучат в исполнении команды артистов, которую создатели постановки назвали бандой "Союз рыжих". Автор музыки Игорь Зубков определяет это как "музыку пабов" – она должна запоминаться, веселить и трогать каждого. По сути, это довольно сложный жанр музыкальной эксцентрики, который в этом шоу возрождается."Последняя сказка"Театр МДМ, ежедневно кроме понедельникаВ "Последней сказке" современная московская пара Макс и его девушка Женя совершают неожиданное путешествие в мир "Тысячи и одной ночи". Постановочная команда под руководством режиссера Анны Шевчук объединила лучших авторов, которые работают в жанре мюзикла. Это автор поэтических текстов Алексей Иващенко, композитор Евгений Загот, сценограф Максим Обрезков и хореограф Ирина Кашуба.Продюсер и глава театральный компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев поясняет: "Мы хотели создать постановку, которая будет не только развлекать, но и заставит задуматься о ценности отношений. "Последняя сказка" – не просто красивая картинка, это исследование человеческих чувств, где есть юмор, интрига, романтика и философия, которая близка каждому. А еще это необычный и забавный мир, в котором можно на три часа укрыться от стрессов и неприятностей, надеяться, любить и быть вместе. Так легче пережить трудности и быть счастливыми".Мир восточных сказок воплотился на сцене в роскошных, зрелищных и очень технологичных декорациях. Постановщикам удалось соединить в оформлении мюзикла мир восточных притч и современность. Благодаря техническим возможностям на сцене появился настоящий ковер-самолет, а стены сказочного города окрашиваются в красивый фактурный цвет теплого состаренного золота. Кстати, не меньше впечатляет и "настоящая" московская квартира героев, которая буквально на глазах у зрителей превращается в сказочную вселенную. Хореограф Ирина Кашуба также соединила в танцах разные стили и жанры – бродвейский джаз и различную танцевальную "лексику" народов Востока."Парфюмер"Театриум на Серпуховке, 22 марта, 27 апреляМосковская театральная постановка погружает зрителя в атмосферу XVIII века и рассказывает историю парфюмера Жана-Батиста Гренуя.Главную роль исполняет Дмитрий Ермак, прекрасный актер, обладающий ярким и приятным вокалом. В его послужном списке – ведущие партии в лучших российских мюзиклах. Во многом благодаря его актерской игре и текстам лидера "Несчастного случая" Алексея Кортнева зрители начинают сопереживать главному герою – безумному и в чем-то мистическому персонажу, который настигает своих жертв ради создания идеального аромата.Вместе Дмитрием, который практически ведет на себе весь спектакль, на сцене – прекрасные артисты балета и ансамбль вокалистов. Их персонажи навеяны образами героев комедии дель арте, для которых художница Янина Кремер создала яркие, графичные костюмы и характерные маски. Каждый участник этой массовки становится персонажем со своей историей, переживаниями, страстями и страхами. При довольно лаконичной сценографии авторы мюзикла добиваются максимума эмоций: помимо необычных и интересных костюмов особое впечатление создает работа со светом."Мечтатели"Вегас Сити Холл, с 28 марта по 27 апреляЭтот шоу-мюзикл, созданный российской командой постановщиков, впервые показали в 2019 году и в 2024 успешно перезапустили. Представление объединяет театр, кино, мюзикл и современные технологии. Герои шоу – дети и взрослые, первые следуют за своими мечтами, вторые уже давно оставили их в прошлом. Их совместное путешествие пролегает через загадочный мир несбывшихся желаний.Простую и искреннюю историю авторы наполнили трюкам с полетами над зрительным залом, видеопроекциями и декорациями-трансформерами, которые быстро меняют облик сцены. И все это – в сопровождении эстрадных музыкальных номеров."Мечтатели" – это оригинальный российский проект, над которыми работала режиссер Наталья Рослан, продюсер Юрий Ярушников и хореограф Сергей Мандрик. Музыку написал Александр Еловский. Он отмечает: "Современный зритель избалован визуальными эффектами, но театр — это всегда про эмоции. В "Мечтателях" мы объединяем технологии и человеческие переживания, чтобы история оставалась в сердце надолго".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, алексей кортнев, дмитрий богачев, несчастный случай, театриум на серпуховке