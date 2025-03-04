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Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:40 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/myanma-2003066879.html
Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве
Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 04.03.2025
Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве
Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 04.03.2025
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2025-03-04T20:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мьянма
россия
москва
владимир путин
мин аун хлайн
сергей шойгу
80-летие со дня рождения гагарина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве. "Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров. Он отметил, что Кремль пригласил Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
https://ria.ru/20250304/polk-2003019751.html
https://ria.ru/20250304/parad-2003008985.html
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мьянма, россия, москва, владимир путин, мин аун хлайн, сергей шойгу, 80-летие со дня рождения гагарина, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мьянма, Россия, Москва, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Сергей Шойгу, 80-летие со дня рождения Гагарина, Парад Победы
Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве

Расчет ВС Мьянмы пройдет вместе с российскими военными на параде в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРепетиция парада на Красной Площади
Репетиция парада на Красной Площади - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Репетиция парада на Красной Площади. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве.
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров.
Он отметил, что Кремль пригласил Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМьянмаРоссияМоскваВладимир ПутинМин Аун ХлайнСергей Шойгу80-летие со дня рождения ГагаринаПарад Победы
 
 
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