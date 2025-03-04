https://ria.ru/20250304/myanma-2003066879.html

Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве

Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 04.03.2025

Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве

Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:40:00+03:00

2025-03-04T20:40:00+03:00

2025-03-04T20:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

мьянма

россия

москва

владимир путин

мин аун хлайн

сергей шойгу

80-летие со дня рождения гагарина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93467/21/934672176_0:165:2972:1837_1920x0_80_0_0_47d75bc91d614a1a4141720eb76b2d99.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве. "Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров. Он отметил, что Кремль пригласил Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

https://ria.ru/20250304/polk-2003019751.html

https://ria.ru/20250304/parad-2003008985.html

мьянма

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, россия, москва, владимир путин, мин аун хлайн, сергей шойгу, 80-летие со дня рождения гагарина, парад победы