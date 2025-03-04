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Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве
Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 04.03.2025
Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве
Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:40:00+03:00
2025-03-04T20:40:00+03:00
2025-03-04T20:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мьянма
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владимир путин
мин аун хлайн
сергей шойгу
80-летие со дня рождения гагарина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве. "Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров. Он отметил, что Кремль пригласил Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
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Расчет вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде в Москве
Расчет ВС Мьянмы пройдет вместе с российскими военными на параде в Москве