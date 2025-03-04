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Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025
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12:17 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/myanma-2002935282.html
Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы
Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025
Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы
Диалог России и Мьянмы развивается активно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:17:00+03:00
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россия
мьянма
дмитрий песков
мин аун хлайн
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Диалог России и Мьянмы развивается активно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У нас весьма и весьма активно развиваются отношения с Мьянмой, это очень важный наш партнер", - сказал Песков. Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию. Во вторник с ним встретился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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россия, мьянма, дмитрий песков, мин аун хлайн, сергей шойгу
Россия, Мьянма, Дмитрий Песков, Мин Аун Хлайн, Сергей Шойгу
Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы

Песков: диалог России и Мьянмы развивается активно

© Paula BronsteinЗдание парламента в Нейпьидо, Мьянма
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Paula Bronstein
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Диалог России и Мьянмы развивается активно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У нас весьма и весьма активно развиваются отношения с Мьянмой, это очень важный наш партнер", - сказал Песков.
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию. Во вторник с ним встретился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
 
РоссияМьянмаДмитрий ПесковМин Аун ХлайнСергей Шойгу
 
 
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