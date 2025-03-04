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Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы

Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы - РИА Новости, 04.03.2025

Песков оценил уровень отношений России и Мьянмы

Диалог России и Мьянмы развивается активно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

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2025-03-04T12:17:00+03:00

россия

мьянма

дмитрий песков

мин аун хлайн

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Диалог России и Мьянмы развивается активно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У нас весьма и весьма активно развиваются отношения с Мьянмой, это очень важный наш партнер", - сказал Песков. Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию. Во вторник с ним встретился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

россия

мьянма

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2025

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россия, мьянма, дмитрий песков, мин аун хлайн, сергей шойгу