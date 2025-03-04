https://ria.ru/20250304/msb-2003058457.html

Иркутская область продолжит расширять меры поддержки для МСБ

Иркутская область продолжит расширять меры поддержки для МСБ - РИА Новости, 04.03.2025

Иркутская область продолжит расширять меры поддержки для МСБ

Власти Иркутской области в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" продолжат работу по стимулированию роста малого и среднего... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:40:00+03:00

2025-03-04T19:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Иркутской области в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" продолжат работу по стимулированию роста малого и среднего предпринимательства и расширению для него инфраструктурных мер поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы всегда говорим о том, что опору развития нашей экономики должен представлять малый и средний бизнес. И наша задача – поддерживать конструктивный диалог между органами власти, институтами развития и предпринимателями, чтобы сохранить стабильность в этой сфере. Уверен, что в тесном сотрудничестве мы сможем и дальше способствовать улучшению делового и инвестиционного климата, повышению социальной ответственности бизнеса, развитию цивилизованной конкурентной среды", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Игоря Кобзева. Он напомнил, что в прошлом году завершился нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". В рамках него была проведена реализация налоговых преференций, регулирование контрольно-надзорной деятельности, замена проверок профилактическими визитами, упрощение разрешительных процедур. Отдельную роль сыграли целевые финансовые, инфраструктурные и другие меры поддержки. Созданная на территории региона инфраструктура поддержки предпринимательства помогла достичь всех показателей национального проекта. Как отмечается в материале, ежегодно количество вновь созданных субъектов МСП в регионе в среднем составляет более 14 тысяч единиц. Каждый третий работающий житель Иркутской области трудится на малых и средних предприятиях.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область, игорь кобзев