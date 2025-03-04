https://ria.ru/20250304/mostransavto-2002982583.html

В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой"

В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой" - РИА Новости, 04.03.2025

В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой"

С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 11 миллионов поездок по транспортным картам "Стрелка", сообщает... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:59:00+03:00

2025-03-04T14:59:00+03:00

2025-03-04T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 11 миллионов поездок по транспортным картам "Стрелка", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. На долю карт "Стрелка" в структуре всех платных поездок (без учета соцкарт), совершенных с января 2025 года, пришлось 35%. Чаще всего этот способ оплаты выбирали пассажиры Межмуниципального автобусного предприятия №10 (МАП) города Королев. Там зарегистрировали около 1,6 миллиона операций по картам. На втором месте — МАП №12 в городе Ногинск с показателем в 1,3 миллиона операций по данным картам. А замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки, на маршрутах которого пассажиры совершили более 1 миллиона поездок. Способ оплаты проезда по транспортной карте "Стрелка" доступен на всех маршрутах компании, подведомственной Минтрансу Подмосковья, а это более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Кроме карт "Стрелка" всех видов, в автобусах "Мострансавто" пассажиры могут воспользоваться транспортными картами "Тройка" (тариф "Кошелек"), банковскими картами или совершить поездку по социальной карте.

https://ria.ru/20250304/shkoly-2002971073.html

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московская область (подмосковье), мострансавто