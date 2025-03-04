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В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой" - РИА Новости, 04.03.2025
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Новости Подмосковья
 
14:59 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/mostransavto-2002982583.html
В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой"
В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой" - РИА Новости, 04.03.2025
В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой"
С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 11 миллионов поездок по транспортным картам "Стрелка", сообщает... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:59:00+03:00
2025-03-04T14:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 11 миллионов поездок по транспортным картам "Стрелка", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. На долю карт "Стрелка" в структуре всех платных поездок (без учета соцкарт), совершенных с января 2025 года, пришлось 35%. Чаще всего этот способ оплаты выбирали пассажиры Межмуниципального автобусного предприятия №10 (МАП) города Королев. Там зарегистрировали около 1,6 миллиона операций по картам. На втором месте — МАП №12 в городе Ногинск с показателем в 1,3 миллиона операций по данным картам. А замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки, на маршрутах которого пассажиры совершили более 1 миллиона поездок. Способ оплаты проезда по транспортной карте "Стрелка" доступен на всех маршрутах компании, подведомственной Минтрансу Подмосковья, а это более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Кроме карт "Стрелка" всех видов, в автобусах "Мострансавто" пассажиры могут воспользоваться транспортными картами "Тройка" (тариф "Кошелек"), банковскими картами или совершить поездку по социальной карте.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
В автобусах "Мострансавто" около 11 млн раз оплатили проезд "Стрелкой"

Около 11 млн поездок в автобусах "Мострансавто" совершено по "Стрелке" в 2025 г

© Фото : МОСТРАНСАВТОАвтобус "Мострансавто"
Автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : МОСТРАНСАВТО
Автобус "Мострансавто". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" почти 11 миллионов поездок по транспортным картам "Стрелка", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
На долю карт "Стрелка" в структуре всех платных поездок (без учета соцкарт), совершенных с января 2025 года, пришлось 35%. Чаще всего этот способ оплаты выбирали пассажиры Межмуниципального автобусного предприятия №10 (МАП) города Королев. Там зарегистрировали около 1,6 миллиона операций по картам. На втором месте — МАП №12 в городе Ногинск с показателем в 1,3 миллиона операций по данным картам. А замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки, на маршрутах которого пассажиры совершили более 1 миллиона поездок.
Способ оплаты проезда по транспортной карте "Стрелка" доступен на всех маршрутах компании, подведомственной Минтрансу Подмосковья, а это более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Кроме карт "Стрелка" всех видов, в автобусах "Мострансавто" пассажиры могут воспользоваться транспортными картами "Тройка" (тариф "Кошелек"), банковскими картами или совершить поездку по социальной карте.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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