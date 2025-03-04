https://ria.ru/20250304/mosgorsud-2003035973.html

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман* - РИА Новости, 04.03.2025

Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман*

Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей историку Тамаре Эйдельман*, назначенный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в ее публикациях в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:01:00+03:00

2025-03-04T18:01:00+03:00

2025-03-04T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей историку Тамаре Эйдельман*, назначенный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в ее публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Дорогомиловский суд столицы в марте 2024 года оштрафовал историка на 50 тысяч рублей, это решение было обжаловано защитой. Протокол был составлен из-за публикации ряда постов в Telegram без указания статуса иностранного агента. Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из этого списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на этот же период.* Признана иноагентом в России

https://ria.ru/20250304/pevitsa-2002994210.html

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