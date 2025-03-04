https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html

Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий

Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий - РИА Новости, 04.03.2025

Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий

Россия обладает огромным потенциалом в сфере биотехнологий, широким разнообразием биоресурсов, что является конкурентным преимуществом, которое нужно... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:05:00+03:00

2025-03-04T16:05:00+03:00

2025-03-04T16:07:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия обладает огромным потенциалом в сфере биотехнологий, широким разнообразием биоресурсов, что является конкурентным преимуществом, которое нужно использовать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Наша страна обладает огромным потенциалом, значительными объемами и широким разнообразием биоресурсов, а это такое существенное конкурентное преимущество, которое можно и нужно использовать", - сказал Мишустин на стратсессии по нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики". Глава кабмина указал на то, что нацпроект имеет комплексный характер и определяет стратегические направления развития ряда отраслей: химической промышленности, пищевой индустрии, энергетики, медицины, экологии и сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сегодня спектр применения биоэкономических технологий значительно расширился и охватывает такие передовые секторы, как генная инженерия, синтетическая биология, микробиология, биохимия, биосинтез и точная ферментация. "Без всякого преувеличения можно сказать, что сфера, которой мы будем заниматься, находится на таком, если хотите, острие "гонки технологий". Там, где разворачивается наиболее напряженное соперничество за мировое лидерство", – добавил глава правительства.

https://ria.ru/20241127/fursenko-1986099674.html

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технологии, россия, михаил мишустин