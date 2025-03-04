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Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий - РИА Новости, 04.03.2025
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16:05 04.03.2025 (обновлено: 16:07 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html
Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий
Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий - РИА Новости, 04.03.2025
Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий
Россия обладает огромным потенциалом в сфере биотехнологий, широким разнообразием биоресурсов, что является конкурентным преимуществом, которое нужно... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:05:00+03:00
2025-03-04T16:07:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия обладает огромным потенциалом в сфере биотехнологий, широким разнообразием биоресурсов, что является конкурентным преимуществом, которое нужно использовать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Наша страна обладает огромным потенциалом, значительными объемами и широким разнообразием биоресурсов, а это такое существенное конкурентное преимущество, которое можно и нужно использовать", - сказал Мишустин на стратсессии по нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики". Глава кабмина указал на то, что нацпроект имеет комплексный характер и определяет стратегические направления развития ряда отраслей: химической промышленности, пищевой индустрии, энергетики, медицины, экологии и сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сегодня спектр применения биоэкономических технологий значительно расширился и охватывает такие передовые секторы, как генная инженерия, синтетическая биология, микробиология, биохимия, биосинтез и точная ферментация. "Без всякого преувеличения можно сказать, что сфера, которой мы будем заниматься, находится на таком, если хотите, острие "гонки технологий". Там, где разворачивается наиболее напряженное соперничество за мировое лидерство", – добавил глава правительства.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил потенциал России в сфере биотехнологий

Мишустин: Россия обладает огромным потенциалом в сфере биотехнологий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по направлению "Технологическое обеспечение биоэкономики" в Координационном центре правительства РФ. 4 марта 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по направлению Технологическое обеспечение биоэкономики в Координационном центре правительства РФ. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по направлению "Технологическое обеспечение биоэкономики" в Координационном центре правительства РФ. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия обладает огромным потенциалом в сфере биотехнологий, широким разнообразием биоресурсов, что является конкурентным преимуществом, которое нужно использовать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наша страна обладает огромным потенциалом, значительными объемами и широким разнообразием биоресурсов, а это такое существенное конкурентное преимущество, которое можно и нужно использовать", - сказал Мишустин на стратсессии по нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики".
Глава кабмина указал на то, что нацпроект имеет комплексный характер и определяет стратегические направления развития ряда отраслей: химической промышленности, пищевой индустрии, энергетики, медицины, экологии и сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сегодня спектр применения биоэкономических технологий значительно расширился и охватывает такие передовые секторы, как генная инженерия, синтетическая биология, микробиология, биохимия, биосинтез и точная ферментация.
"Без всякого преувеличения можно сказать, что сфера, которой мы будем заниматься, находится на таком, если хотите, острие "гонки технологий". Там, где разворачивается наиболее напряженное соперничество за мировое лидерство", – добавил глава правительства.
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