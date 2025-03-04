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Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 04.03.2025
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09:52 04.03.2025 (обновлено: 09:55 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/minzdrav-2002901509.html
Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию
Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 04.03.2025
Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию
Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы, их состояние стабильное, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:52:00+03:00
2025-03-04T09:55:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
алексей кузнецов
татьяна москалькова
россия
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы, их состояние стабильное, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он пояснил, что бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и служб скорой медицинской помощи Курской, Воронежской и Смоленской областей участвуют в эвакуации 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории при участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В числе эвакуируемых - пожилые, люди с инвалидностью и четверо детей. Возраст самого младшего ребенка менее двух лет."Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
https://ria.ru/20250205/plennye-1997555300.html
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курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, алексей кузнецов, татьяна москалькова, россия, общество, украина
Курская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Алексей Кузнецов, Татьяна Москалькова, Россия, Общество, Украина
Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию

Девять жителей Курской области, возвращенных с Украины, госпитализировали

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы, их состояние стабильное, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он пояснил, что бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и служб скорой медицинской помощи Курской, Воронежской и Смоленской областей участвуют в эвакуации 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории при участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В числе эвакуируемых - пожилые, люди с инвалидностью и четверо детей. Возраст самого младшего ребенка менее двух лет.
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"Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовАлексей КузнецовТатьяна МоскальковаРоссияОбществоУкраина
 
 
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