https://ria.ru/20250304/minzdrav-2002901509.html

Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию

Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию - РИА Новости, 04.03.2025

Минздрав сообщил о состоянии жителей Курской области, вернувшихся в Россию

Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы, их состояние стабильное, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:52:00+03:00

2025-03-04T09:52:00+03:00

2025-03-04T09:55:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

валерий герасимов

алексей кузнецов

татьяна москалькова

россия

общество

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы, их состояние стабильное, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он пояснил, что бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и служб скорой медицинской помощи Курской, Воронежской и Смоленской областей участвуют в эвакуации 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории при участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В числе эвакуируемых - пожилые, люди с инвалидностью и четверо детей. Возраст самого младшего ребенка менее двух лет."Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

https://ria.ru/20250205/plennye-1997555300.html

https://ria.ru/20250214/rossija-1999389461.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, алексей кузнецов, татьяна москалькова, россия, общество, украина