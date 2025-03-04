https://ria.ru/20250304/minoborony-2002971816.html

В Курской области отразили пять контратак ВСУ

В Курской области отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025

В Курской области отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки пять контратак украинских войск в Курской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:15:00+03:00

2025-03-04T14:15:00+03:00

2025-03-04T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки пять контратак украинских войск в Курской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах десяти населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

https://ria.ru/20250304/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)