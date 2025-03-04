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В Курской области отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/minoborony-2002971816.html
В Курской области отразили пять контратак ВСУ
В Курской области отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
В Курской области отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки пять контратак украинских войск в Курской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:15:00+03:00
2025-03-04T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки пять контратак украинских войск в Курской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах десяти населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.
https://ria.ru/20250304/sudzha-1993085626.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области отразили пять контратак ВСУ

Минобороны: бойцы "Севера" отразили пять контратак в Курской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки пять контратак украинских войск в Курской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах десяти населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Суджа - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 13:04
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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