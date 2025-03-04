https://ria.ru/20250304/minoborony-2002965098.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, двое украинских военных сдались в плен, уничтожен танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:57:00+03:00
2025-03-04T13:57:00+03:00
2025-03-04T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, двое украинских военных сдались в плен, уничтожен танк, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64845 военнослужащих, 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 боевых бронированных машин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
https://ria.ru/20250304/sudzha-1993085626.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ