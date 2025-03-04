https://ria.ru/20250304/minoborony-2002864819.html

Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых

Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых - РИА Новости, 04.03.2025

Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых

Ефрейтор Денис Тришакин успешно эвакуировал раненых, уничтожив по пути украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:07:00+03:00

2025-03-04T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ефрейтор Денис Тришакин успешно эвакуировал раненых, уничтожив по пути украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны РФ. По информации министерства, Тришакин, командуя эвакуационной группой, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов. "Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Денис, проанализировав обстановку и выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь и атаки FPV-дронов со стороны противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе боя Тришакин лично вынес из-под обстрела и оказал помощь двум военнослужащим, получившим ранения. "Ефрейтор Тришакин грамотно организовал погрузку раненых и начал движение в точку эвакуации. Двигаясь по маршруту, Денис обнаружил вражеский FPV-дрон, приближающийся к автомобилю эвакуационной группы. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Тришакин открыл по нему прицельный огонь из стрелкового оружия", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, после точных выстрелов ефрейтора беспилотник сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу группы.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002864407.html

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