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Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых
Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых - РИА Новости, 04.03.2025
Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых
Ефрейтор Денис Тришакин успешно эвакуировал раненых, уничтожив по пути украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:07:00+03:00
2025-03-04T00:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ефрейтор Денис Тришакин успешно эвакуировал раненых, уничтожив по пути украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны РФ. По информации министерства, Тришакин, командуя эвакуационной группой, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов. "Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Денис, проанализировав обстановку и выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь и атаки FPV-дронов со стороны противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе боя Тришакин лично вынес из-под обстрела и оказал помощь двум военнослужащим, получившим ранения. "Ефрейтор Тришакин грамотно организовал погрузку раненых и начал движение в точку эвакуации. Двигаясь по маршруту, Денис обнаружил вражеский FPV-дрон, приближающийся к автомобилю эвакуационной группы. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Тришакин открыл по нему прицельный огонь из стрелкового оружия", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, после точных выстрелов ефрейтора беспилотник сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу группы.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец ВС России уничтожил БПЛА, эвакуируя раненых
Минобороны: ефрейтор ВС России уничтожил БПЛА ВСУ, эвакуируя раненых
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ефрейтор Денис Тришакин успешно эвакуировал раненых, уничтожив по пути украинский FPV-дрон из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны РФ.
По информации министерства, Тришакин, командуя эвакуационной группой, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов.
"Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Денис, проанализировав обстановку и выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь и атаки FPV-дронов со стороны противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе боя Тришакин лично вынес из-под обстрела и оказал помощь двум военнослужащим, получившим ранения.
"Ефрейтор Тришакин грамотно организовал погрузку раненых и начал движение в точку эвакуации. Двигаясь по маршруту, Денис обнаружил вражеский FPV-дрон, приближающийся к автомобилю эвакуационной группы. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Тришакин открыл по нему прицельный огонь из стрелкового оружия", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, после точных выстрелов ефрейтора беспилотник сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу группы.