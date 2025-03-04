https://ria.ru/20250304/lavrov-2003073535.html

Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым

Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым - РИА Новости, 05.03.2025

Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым

Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи США повлияет на Владимира Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-04T21:43:00+03:00

2025-03-04T21:43:00+03:00

2025-03-05T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи США повлияет на Владимира Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала."Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек", — сказал он, отвечая на вопрос. Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.После этого Зеленский выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003047142.html

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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, владимир путин