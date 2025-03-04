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Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым - РИА Новости, 05.03.2025
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21:43 04.03.2025 (обновлено: 02:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250304/lavrov-2003073535.html
Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым
Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым - РИА Новости, 05.03.2025
Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым
Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи США повлияет на Владимира Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-04T21:43:00+03:00
2025-03-05T02:20:00+03:00
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сергей лавров
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи США повлияет на Владимира Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала."Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек", — сказал он, отвечая на вопрос. Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.После этого Зеленский выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Киев, Владимир Путин
Лавров счел поведение Зеленского после заморозки помощи США непредсказуемым

Лавров заявил, что нельзя предвидеть поведение Зеленского после заморозки помощи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи США повлияет на Владимира Зеленского, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.
«
"Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек", — сказал он, отвечая на вопрос.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
После этого Зеленский выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 13:22
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так"
Вчера, 18:59
 
В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевВладимир Путин
 
 
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