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Минздрав Подмосковья пригласил доноров на сдачу I и II групп крови

Минздрав Подмосковья пригласил доноров на сдачу I и II групп крови - РИА Новости, 04.03.2025

Минздрав Подмосковья пригласил доноров на сдачу I и II групп крови

Министерство здравоохранения Московской области призвало доноров I и II групп сдать кровь. Все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:12:00+03:00

2025-03-04T15:12:00+03:00

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новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Московской области призвало доноров I и II групп сдать кровь. Все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, могут оказать помощь пациентам местных больниц, сообщил 360.ru.Донорская кровь используется для переливания пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, людям с тяжелыми ожогами и травмами, а также лицам, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями. Сейчас сложилась повышенная потребность в I и II группах крови.Пункты приема расположены в структурных подразделениях центра управления запасами компонентов крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

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2025

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московская область (подмосковье)