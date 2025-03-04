https://ria.ru/20250304/kreml-2003008729.html

Премьер Мьянмы прибыл в Кремль

Премьер Мьянмы прибыл в Кремль - РИА Новости, 04.03.2025

Премьер Мьянмы прибыл в Кремль

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:30:00+03:00

2025-03-04T16:30:00+03:00

2025-03-04T16:30:00+03:00

россия

мьянма

мин аун хлайн

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце. Президент России и премьер Мьянмы, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что по итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ. Также стороны планируют подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. -0-

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россия

мьянма

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россия, мьянма, мин аун хлайн, владимир путин, дмитрий песков