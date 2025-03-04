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Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах
Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах - РИА Новости, 04.03.2025
Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах
Заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о негативном влиянии попыток конфисковать российские активы на инвестклимат в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:50:00+03:00
2025-03-04T12:50:00+03:00
2025-03-04T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о негативном влиянии попыток конфисковать российские активы на инвестклимат в Европе показывает понимание всей пагубности таких потенциальных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала France 2 заявил, что изъятие замороженных российских активов – один из рычагов давления ЕС на Россию, но оно сопряжено с юридическими сложностями и может стать сигналом другим инвесторам. "За редким исключением осуществляются попытки изъять незаконно наши авуары. Но действительно, как раз, наверное, упомянутые вами заявления относятся к этим редким исключениям, когда действительно демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать заявление чиновника как некое смягчение французской позиции по отношению к России в условиях санкций.
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европа, россия, дмитрий песков, мид франции, евросоюз, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, МИД Франции, Евросоюз, В мире
Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах
Кремль согласился с мнением Аддада о негативном влиянии конфискации активов РФ