https://ria.ru/20250304/kreml-2002944560.html

Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах

Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах - РИА Новости, 04.03.2025

Кремль согласился с заявлением МИД Франции о российских активах

Заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о негативном влиянии попыток конфисковать российские активы на инвестклимат в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о негативном влиянии попыток конфисковать российские активы на инвестклимат в Европе показывает понимание всей пагубности таких потенциальных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала France 2 заявил, что изъятие замороженных российских активов – один из рычагов давления ЕС на Россию, но оно сопряжено с юридическими сложностями и может стать сигналом другим инвесторам. "За редким исключением осуществляются попытки изъять незаконно наши авуары. Но действительно, как раз, наверное, упомянутые вами заявления относятся к этим редким исключениям, когда действительно демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать заявление чиновника как некое смягчение французской позиции по отношению к России в условиях санкций.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001743491.html

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европа, россия, дмитрий песков, мид франции‎, евросоюз, в мире