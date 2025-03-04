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В Пензе разработали новые радиолокаторы для антидронового комплекса - РИА Новости, 04.03.2025
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03:43 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/kompleks-2002876540.html
В Пензе разработали новые радиолокаторы для антидронового комплекса
В Пензе разработали новые радиолокаторы для антидронового комплекса - РИА Новости, 04.03.2025
В Пензе разработали новые радиолокаторы для антидронового комплекса
Пензенское акционерное общество "Юмирс" в рамках модернизации разработало новые радиолокаторы для комплекса противодействия беспилотным воздушным судам (БВС)... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:43:00+03:00
2025-03-04T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пензенское акционерное общество "Юмирс" в рамках модернизации разработало новые радиолокаторы для комплекса противодействия беспилотным воздушным судам (БВС) "Радескан-антидрон", сообщили РИА Новости в компании. "Модернизация предусматривает комплектование комплекса новыми радиолокаторами, работающими на "не загаженных" диапазонах частот. Комплекс совершенствуется, программное обеспечение тоже постоянно совершенствуется под разные требования и задачи", - сказал представитель компании. По словам разработчика, комплекс "Радескан-антидрон" очень востребованный, АО "Юмирс" регулярно получает положительные отзывы со стороны эксплуатантов изделий, специализирующихся на противодействии малым БВС и БВС самолетного типа. "Мы получаем обратную связь, дорабатываем, если что-то требуется. Производство у нас гибкое, потому что мы сами разработчики, сами производители, поэтому что-то быстро изменить, дополнить, какие-то технические характеристики изменить, конструкцию поменять - все это оперативно делается", - отметил собеседник агентства. Устройства, применяемые разработчиком, как правило, используют комбинированный способ обнаружения цели, что повышает вероятность ее идентификации. "После обнаружения цели, она анализируется, дается команда на противодействие, то есть на подавление цели. Она не падает, мы ее плавно сажаем", - добавил разработчик. Комплекс "Радескан-антидрон" способен обнаруживать БВС, осуществлять сопровождение и идентификацию цели, которая захватывается и анализируется. Изделие также может подавить передачу видеосигнала, сигналов управления и навигации дрона.
https://ria.ru/20250227/dron-2001846071.html
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технологии, пенза
Технологии, Пенза
В Пензе разработали новые радиолокаторы для антидронового комплекса

"Юмирс" разработала новые радиолокаторы для комплекса "Радескан-антидрон"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пензенское акционерное общество "Юмирс" в рамках модернизации разработало новые радиолокаторы для комплекса противодействия беспилотным воздушным судам (БВС) "Радескан-антидрон", сообщили РИА Новости в компании.
"Модернизация предусматривает комплектование комплекса новыми радиолокаторами, работающими на "не загаженных" диапазонах частот. Комплекс совершенствуется, программное обеспечение тоже постоянно совершенствуется под разные требования и задачи", - сказал представитель компании.
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По словам разработчика, комплекс "Радескан-антидрон" очень востребованный, АО "Юмирс" регулярно получает положительные отзывы со стороны эксплуатантов изделий, специализирующихся на противодействии малым БВС и БВС самолетного типа.
"Мы получаем обратную связь, дорабатываем, если что-то требуется. Производство у нас гибкое, потому что мы сами разработчики, сами производители, поэтому что-то быстро изменить, дополнить, какие-то технические характеристики изменить, конструкцию поменять - все это оперативно делается", - отметил собеседник агентства.
Устройства, применяемые разработчиком, как правило, используют комбинированный способ обнаружения цели, что повышает вероятность ее идентификации.
"После обнаружения цели, она анализируется, дается команда на противодействие, то есть на подавление цели. Она не падает, мы ее плавно сажаем", - добавил разработчик.
Комплекс "Радескан-антидрон" способен обнаруживать БВС, осуществлять сопровождение и идентификацию цели, которая захватывается и анализируется. Изделие также может подавить передачу видеосигнала, сигналов управления и навигации дрона.
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