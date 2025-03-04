https://ria.ru/20250304/kiev-2002933750.html
Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле
Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025
Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле
Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:13:00+03:00
2025-03-04T12:13:00+03:00
2025-03-04T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, самый главный объем (военной помощи Украине - ред.) все-таки до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
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украина, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле
Песков: основной объем военной помощи Украина получала от США