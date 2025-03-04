https://ria.ru/20250304/kiev-2002933750.html

Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле

Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025

Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявили в Кремле

Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:13:00+03:00

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2025-03-04T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Основной объем военной помощи Украина получала от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, самый главный объем (военной помощи Украине - ред.) все-таки до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

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украина, сша, россия, дмитрий песков, в мире