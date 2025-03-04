https://ria.ru/20250304/kiberataki-2002879431.html
Почти треть кибератак в 2024 году пришлась на финансовые компании
Почти треть кибератак в 2024 году пришлась на финансовые компании - РИА Новости, 04.03.2025
Почти треть кибератак в 2024 году пришлась на финансовые компании
Почти треть кибератак в 2024 году в России пришлась на компании из финансовой отрасли; в число наиболее атакуемых отраслей также вошли госсектор,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:55:00+03:00
2025-03-04T04:55:00+03:00
2025-03-04T04:59:00+03:00
технологии
telegram
whatsapp inc.
microsoft corporation
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Почти треть кибератак в 2024 году в России пришлась на компании из финансовой отрасли; в число наиболее атакуемых отраслей также вошли госсектор, здравоохранение, образование и оборонная промышленность, следует из отчета вендора по информационной безопасности "Код безопасности", его данные есть у РИА Новости. "Двадцать девять процентов атак хакеров против российских организаций пришлись на компании из финансовой отрасли, следует из отчета ИБ-вендора "Кода Безопасности" за 2024 год. В число наиболее атакуемых отраслей ... также входят организации государственного сектора (28%), здравоохранения (16%), образования (13%) и ОПК (10%)", - говорится в материалах. Самым распространенным способом атаки на компании стал фишинг, причем хакеры стали чаще использовать искусственный интеллект и мессенджеры для проведения таких кибератак. ИИ-модели помогают автоматизировать процесс доставки вредоносного программного обеспечения (ВПО). Хакеры также активно используют возможности и уязвимости популярных легитимных приложений. Чтобы выманить конфиденциальную информацию от сотрудников через Telegram и WhatsApp злоумышленники применяли схему FakeBoss (ложный начальник). Так, они писали потенциальной жертве от имени руководителя с целью получить доступ к целевой ИТ-инфраструктуре, чтобы затем добраться до критических сервисов или данных или вынудить жертву совершить противоправное действие. Кроме этого, хакеры использовали мессенджеры для подключения к командно-контрольным серверам компаний через протоколы HTTP, HTTPS или DNS. "Злоумышленники продолжают активно компрометировать легитимные продукты поставщиков ПО для того, чтобы вносить изменения в программный код, а затем проникать в российские компании, которые выступают клиентами/заказчиками скомпрометированных решений", – говорится в отчете. Чаще всего хакеры атаковали сервисы Windows (PowerShell, Task Scheduler, Defender) и Microsoft (Outlook, Office, Edge), на которые пришлось 51% и 34% атак соответственно. Третье место заняли Google Chrome и Chromium, доля которых составила 27%, выяснили аналитики.
https://ria.ru/20250227/putin-2001978404.html
https://ria.ru/20250301/kiberataki-2002414125.html
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технологии, telegram, whatsapp inc., microsoft corporation, россия
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc., Microsoft Corporation, Россия
Почти треть кибератак в 2024 году пришлась на финансовые компании
"Код Безопасности": почти треть кибератак в 2024 году пришлась на финотрасли
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Почти треть кибератак в 2024 году в России пришлась на компании из финансовой отрасли; в число наиболее атакуемых отраслей также вошли госсектор, здравоохранение, образование и оборонная промышленность, следует из отчета вендора по информационной безопасности "Код безопасности", его данные есть у РИА Новости.
"Двадцать девять процентов атак хакеров против российских организаций пришлись на компании из финансовой отрасли, следует из отчета ИБ-вендора "Кода Безопасности" за 2024 год. В число наиболее атакуемых отраслей ... также входят организации государственного сектора (28%), здравоохранения (16%), образования (13%) и ОПК (10%)", - говорится в материалах.
Самым распространенным способом атаки на компании стал фишинг, причем хакеры стали чаще использовать искусственный интеллект и мессенджеры для проведения таких кибератак. ИИ-модели помогают автоматизировать процесс доставки вредоносного программного обеспечения (ВПО). Хакеры также активно используют возможности и уязвимости популярных легитимных приложений.
Чтобы выманить конфиденциальную информацию от сотрудников через Telegram
и WhatsApp
злоумышленники применяли схему FakeBoss (ложный начальник). Так, они писали потенциальной жертве от имени руководителя с целью получить доступ к целевой ИТ-инфраструктуре, чтобы затем добраться до критических сервисов или данных или вынудить жертву совершить противоправное действие. Кроме этого, хакеры использовали мессенджеры для подключения к командно-контрольным серверам компаний через протоколы HTTP, HTTPS или DNS.
"Злоумышленники продолжают активно компрометировать легитимные продукты поставщиков ПО для того, чтобы вносить изменения в программный код, а затем проникать в российские компании, которые выступают клиентами/заказчиками скомпрометированных решений", – говорится в отчете.
Чаще всего хакеры атаковали сервисы Windows (PowerShell, Task Scheduler, Defender) и Microsoft
(Outlook, Office, Edge), на которые пришлось 51% и 34% атак соответственно. Третье место заняли Google
Chrome и Chromium, доля которых составила 27%, выяснили аналитики.