https://ria.ru/20250304/khusity-2003037930.html

США признали движение хуситов террористической организацией

США признали движение хуситов террористической организацией - РИА Новости, 04.03.2025

США признали движение хуситов террористической организацией

США в соответствии с указом президента Дональда Трампа официально признали правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) иностранной... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:09:00+03:00

2025-03-04T18:09:00+03:00

2025-03-04T18:25:00+03:00

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США в соответствии с указом президента Дональда Трампа официально признали правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) иностранной террористической организацией, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.Ранее источник в "Ансар Алла" сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможные меры в ответ на включение США движения в список иностранных террористических организаций, в числе таких мер - запрет для судов США на проход в Баб-эль-Мандебском проливе и возобновление полномасштабных военных действий в Йемене."Сегодня Государственный департамент выполняет одно из первых обещаний президента Трампа, данных им при вступлении в должность, и я рад объявить о том, что Госдепартамент внес организацию "Ансар Алла", обычно именуемую хуситами, в список иностранных террористических организаций", - заявил госсекретарь.США нацелены сотрудничать с региональными партнерами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, и прекратить их действия против американских граждан, партнеров и судоходства в Красном море, отмечается в заявлении.В соответствующем указе Трампа отмечается, что хуситы, якобы поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, представляют угрозу для безопасности американцев и стабильности в регионе. С 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года "ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив крупные города страны". Кроме того, как отмечается, движение совершало атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии, наносило удары по аэропортам ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году.

https://ria.ru/20250222/husity-2001055424.html

https://ria.ru/20250211/khusity-1998690242.html

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в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша, ансар алла