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Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются - РИА Новости, 04.03.2025
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08:00 04.03.2025 (обновлено: 08:05 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kallas-2002855713.html
Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются
Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются - РИА Новости, 04.03.2025
Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются
"Свободному миру нужен новый лидер", — заявила глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас после перебранки Зеленского с Трампом и Вэнсом. Нынешний лидер — РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:00:00+03:00
2025-03-04T08:05:00+03:00
евросоюз
кпсс
кайя каллас
камала харрис
россия
сша
америка
аналитика
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"Свободному миру нужен новый лидер", — заявила глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас после перебранки Зеленского с Трампом и Вэнсом. Нынешний лидер — Соединенные Штаты Америки, которые ввели в обиход само понятие "свободный мир" и возглавляли последние 80 лет это воображаемое сообщество, — бывшего премьер-министра Эстонии более не устраивает. И взвизг Каи Каллас — далеко не единственное антиамериканское заявление, прозвучавшее из Прибалтики после того, как Вашингтон изменил установку на войну с Россией до последнего украинца.Больше прибалтийского антиамериканизма впечатляет только могучий взрыв восторга от скандала в Белом доме, который разразился... на Украине. Украинское общество восхищается хамством Зеленского, который, конечно, разрушил в хлам украино-американские отношения, зато не посрамил казацкую гордость и вообще оказался единственным мировым лидером, который посмел, сидя в Овальном кабинете, при включенных камерах повышать голос на президента США.Если быть точным, восхищается политизированная часть украинского общества, которая живет в социальных сетях и является выгодополучателем конфликта с Россией. Но смена по щелчку страстной любви к Америке на столь же страстную ненависть все равно впечатляет. Причем непременное в такой ситуации напоминание, что есть еще другая Америка, голосовавшая за Камалу Харрис и демократов, которые были за продолжение помощи Киеву до стратегического поражения России, — удел рафинированного интеллектуального меньшинства. Беснующиеся в соцсетях "кастрюли" США и Трампа не разделяют и с упоением палят американские флаги.Понятно, что при стратегической зависимости Украины или Прибалтики от поддержки Соединенных Штатов все эти выкрутасы — детский бунт в песочнице. Кончится тем, что Вашингтон им даст ремня, лишит карманных расходов и пойдут они в школу (на переговоры) как миленькие. И все же поражает, с какой скоростью восточноевропейские язычники готовы отрекаться от своих богов и сжигать то, чему поклонялись. Ведь они буквально молились на Америку. Она была для них одним из тех самых кумиров, создавать себе которых Библия не велит. А теперь секут ее словами, как дикари секли плетьми своих идолов, когда те долго не посылали им дождь.Явление, конечно, выдающееся, но для тамошних широт совершенно обычное. Вся Восточная Европа — это вечное пограничье, зона геополитического перехода, расположенная между внешними центрами силы. Собственного центра этому региону создать не удалось, хотя Польша в свое время предприняла успешную попытку. Только успех оказался временным. По большей части судьба украинцев, эстонцев, литовцев — веками мотаться от одного центра силы к другому, менять при каждом серьезном переделе сфер влияния в Европе сюзеренов, религии, идеологии, а нередко и государственность. От шведов к русским, от русских к немцам, от них опять к русским.Такое положение дел воспроизводилось поколениями и привело к формированию подвижной, плавающей ментальности, при которой идентичность переключается как по тумблеру. Утром — коммунисты, вечером — фашисты, затем опять коммунисты. Если вспомнить 1939-1941 годы, это даже не преувеличение. Взгляды, убеждения, ценности истовы, но неглубоки и сугубо утилитарны — меняются по сезону и моде, как обувь. Дед был в СС, папа — в КПСС, а Кая Каллас — в ЕС. Образцовая эстонская трудовая династия!Скорость, с которой деятели "промежуточных стран", как их называют американские международники (between countries), начали ниспровергать Америку, которую только что боготворили, доказывает, что они не меняются. Вчера они были самой крикливой американской клиентелой в Европе, сегодня готовы быть частью Европы, отказавшейся от трансатлантического единства и решившей пойти на разрыв с США, а завтра может быть все что угодно. Глава офиса Зеленского Ермак на нервах от ссоры с Америкой уже начал делать игривые намеки Пекину, говоря, что Китай должен быть участником российско-американских переговоров, так же как Украина. Эти люди готовы продаться кому угодно. Вопрос: кто готов их купить?
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html
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Александр Носович
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Александр Носович
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евросоюз, кпсс, кайя каллас, камала харрис, россия, сша, америка, аналитика
Евросоюз, КПСС, Кайя Каллас, Камала Харрис, Россия, США, Америка, Аналитика

Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Александр Носович
Александр Носович
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"Свободному миру нужен новый лидер", — заявила глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас после перебранки Зеленского с Трампом и Вэнсом. Нынешний лидер — Соединенные Штаты Америки, которые ввели в обиход само понятие "свободный мир" и возглавляли последние 80 лет это воображаемое сообщество, — бывшего премьер-министра Эстонии более не устраивает. И взвизг Каи Каллас — далеко не единственное антиамериканское заявление, прозвучавшее из Прибалтики после того, как Вашингтон изменил установку на войну с Россией до последнего украинца.
Больше прибалтийского антиамериканизма впечатляет только могучий взрыв восторга от скандала в Белом доме, который разразился... на Украине. Украинское общество восхищается хамством Зеленского, который, конечно, разрушил в хлам украино-американские отношения, зато не посрамил казацкую гордость и вообще оказался единственным мировым лидером, который посмел, сидя в Овальном кабинете, при включенных камерах повышать голос на президента США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
Если быть точным, восхищается политизированная часть украинского общества, которая живет в социальных сетях и является выгодополучателем конфликта с Россией. Но смена по щелчку страстной любви к Америке на столь же страстную ненависть все равно впечатляет. Причем непременное в такой ситуации напоминание, что есть еще другая Америка, голосовавшая за Камалу Харрис и демократов, которые были за продолжение помощи Киеву до стратегического поражения России, — удел рафинированного интеллектуального меньшинства. Беснующиеся в соцсетях "кастрюли" США и Трампа не разделяют и с упоением палят американские флаги.
Понятно, что при стратегической зависимости Украины или Прибалтики от поддержки Соединенных Штатов все эти выкрутасы — детский бунт в песочнице. Кончится тем, что Вашингтон им даст ремня, лишит карманных расходов и пойдут они в школу (на переговоры) как миленькие. И все же поражает, с какой скоростью восточноевропейские язычники готовы отрекаться от своих богов и сжигать то, чему поклонялись. Ведь они буквально молились на Америку. Она была для них одним из тех самых кумиров, создавать себе которых Библия не велит. А теперь секут ее словами, как дикари секли плетьми своих идолов, когда те долго не посылали им дождь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда
2 марта, 08:00
Явление, конечно, выдающееся, но для тамошних широт совершенно обычное. Вся Восточная Европа — это вечное пограничье, зона геополитического перехода, расположенная между внешними центрами силы. Собственного центра этому региону создать не удалось, хотя Польша в свое время предприняла успешную попытку. Только успех оказался временным. По большей части судьба украинцев, эстонцев, литовцев — веками мотаться от одного центра силы к другому, менять при каждом серьезном переделе сфер влияния в Европе сюзеренов, религии, идеологии, а нередко и государственность. От шведов к русским, от русских к немцам, от них опять к русским.
Такое положение дел воспроизводилось поколениями и привело к формированию подвижной, плавающей ментальности, при которой идентичность переключается как по тумблеру. Утром — коммунисты, вечером — фашисты, затем опять коммунисты. Если вспомнить 1939-1941 годы, это даже не преувеличение. Взгляды, убеждения, ценности истовы, но неглубоки и сугубо утилитарны — меняются по сезону и моде, как обувь. Дед был в СС, папа — в КПСС, а Кая Каллас — в ЕС. Образцовая эстонская трудовая династия!
Скорость, с которой деятели "промежуточных стран", как их называют американские международники (between countries), начали ниспровергать Америку, которую только что боготворили, доказывает, что они не меняются. Вчера они были самой крикливой американской клиентелой в Европе, сегодня готовы быть частью Европы, отказавшейся от трансатлантического единства и решившей пойти на разрыв с США, а завтра может быть все что угодно. Глава офиса Зеленского Ермак на нервах от ссоры с Америкой уже начал делать игривые намеки Пекину, говоря, что Китай должен быть участником российско-американских переговоров, так же как Украина. Эти люди готовы продаться кому угодно. Вопрос: кто готов их купить?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
3 марта, 10:51
 
ЕвросоюзКПССКайя КалласКамала ХаррисРоссияСШААмерикаАналитика
 
 
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